Netflix devra être plus discipliné financièrement à l’avenir

En bref: Netflix chercherait à limiter ses dépenses en contenu original après avoir perdu des abonnés pour la première fois depuis 2011. Des sources familières avec la stratégie de l’entreprise ont déclaré au Wall Street Journal qu’après avoir produit plus de 500 programmes originaux en 2021, l’entreprise cherche de réduire sa production et de se concentrer davantage sur la production d’émissions de qualité. Plus précisément, Netflix réorganisera les accords de production pour limiter les risques et donner la priorité aux productions offrant le meilleur rendement, et non la plus grande portée.

Ce qui est ironique, c’est que Netflix est en grande partie responsable de l’état actuel du streaming. Il y a des années, l’industrie était beaucoup plus consolidée car plusieurs studios se contentaient de concéder leur contenu sous licence à Netflix pour une distribution numérique. Ensuite, Netflix a décidé de se lancer dans le jeu de contenu original, mais sans antécédents, ils ont dû surpayer pour remporter des offres pour des émissions de haut niveau.

« C’était le coût d’entrée, le coût de faire des affaires », a déclaré Bela Bajaria, responsable de la télévision mondiale pour Netflix, dans une récente interview.

Ce n’était pas bon marché, mais ça a marché. Les premiers originaux comme House of Cards et Orange is the New Black ont ​​aidé à développer le service, et assez tôt, les partenaires de licence se sont demandé s’ils pouvaient reproduire eux-mêmes le succès de Netflix. Disney a sauté le pas, tirant ses films de Netflix et lançant son propre service de streaming appelé Disney+.

D’autres avec des bibliothèques multimédias importantes testeraient également les eaux avec des plateformes de streaming exclusives. Cela a conduit à une grande fragmentation du marché, avec des services comme Paramount +, Peacock, Hulu, HBO Max et d’autres tous en lice pour votre abonnement mensuel.

Netflix a continué à investir massivement dans le contenu original, et cette année ne sera pas différente. La société prévoit de dépenser plus de 20 milliards de dollars pour la création de contenu en 2022. Stranger Things 4, qui devrait sortir le mois prochain, aurait coûté 30 millions de dollars par épisode à filmer. La principale différence de nos jours est que Netflix dépense de l’argent non seulement pour développer et maintenir sa base d’abonnés, mais aussi pour repousser une concurrence qui n’existait pas auparavant.

Le streaming vidéo est apparemment à la croisée des chemins. La fragmentation continue – encore plus de services en lice pour votre argent – ne semble pas durable pour quiconque est impliqué. Peut-être que la consolidation est la solution ?

Quant à Netflix, des dépenses plus ciblées pourraient aider. Le géant du streaming est également ouvert à des niveaux d’abonnement moins chers et étudie comment monétiser les comptes partagés. De plus, si l’industrie se consolide, peut-être que Netflix pourrait conclure de nouveaux accords de licence et réduire les dépenses en originaux coûteux. Une chose semble évidente – de nouvelles hausses de prix tout en étant déjà sur un terrain instable ne semblent pas être une bonne idée.

Dans un proche avenir, cependant, les choses risquent de s’aggraver avant de s’améliorer. Netflix a déclaré qu’il prévoyait de perdre encore deux millions d’abonnés au deuxième trimestre, en grande partie grâce à son retrait du marché russe.

