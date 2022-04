Le changement climatique et l’agriculture intensive ont déjà réduit de moitié le nombre d’insectes

C’est ce qu’a révélé une étude de l’University College London qui a identifié une réduction moyenne de 49% des populations d’insectes et une perte de biodiversité de 29% dans différentes zones de la planète.

Le changement climatique et l’agriculture intensive ont déjà provoqué une réduction de 49 % du nombre d’insectes dans certaines régions de la planète. C’est ce que révèlent les données d’une nouvelle étude publiée dans Nature par des chercheurs de l’University College London, le premier à avoir identifié que l’interaction entre la hausse des températures et l’utilisation intensive des terres agricoles entraîne des pertes généralisées de nombreuses populations d’insectes dans le monde.

Pour l’analyse, les chercheurs ont examiné un vaste ensemble de données sur l’abondance des insectes et la richesse des espèces dans différentes régions de la planète, y compris plus de 700 000 enregistrements pour près de 20 000 espèces d’insectes. L’équipe a comparé la biodiversité des insectes dans différentes zones, en tenant compte des niveaux d’agriculture intensive ainsi que de l’augmentation des températures enregistrées de 1992 à 2012, et a constaté que dans les zones d’agriculture à faible intensité et de réchauffement climatique important, la présence d’un l’habitat naturel a réduit les pertes.

En particulier, là où 75 % du territoire est resté naturel, l’abondance des insectes a diminué d’environ 7 %, contre une réduction maximale de 63 % enregistrée dans les zones ne comptant que 25 % d’habitat naturel. « Beaucoup d’insectes – les érudits expliquent – ils dépendent de l’ombre des plantes les jours chauds, de sorte qu’une perte d’habitat naturel pourrait rendre certaines espèces plus vulnérables« .

Dans les zones à forte intensité agricole et au réchauffement climatique important, le nombre d’insectes a diminué de 49% par rapport à la plupart des habitats naturels non affectés par le réchauffement climatique, avec une biodiversité de 29% inférieure. « Nos conclusions soulignent l’urgence d’agir pour préserver les habitats naturels, ralentir l’expansion de l’agriculture à haute intensité et réduire les émissions pour atténuer le changement climatique. – a commenté l’auteur principal de l’étude, le Dr Charlie Outhwaite du Centre de recherche sur la biodiversité et l’environnement de l’University College London -. La perte de populations d’insectes pourrait être préjudiciable non seulement à l’environnement naturel, où les insectes jouent souvent un rôle clé dans les écosystèmes locaux, mais pourrait également nuire à la santé humaine et à la sécurité alimentaire, notamment avec la perte de pollinisateurs.« .