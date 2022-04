Demain à l’aube la Lune rejoindra le rare alignement des planètes : comme les voir dans le ciel

A l’aube du samedi 23 avril, la Lune rejoindra le spectaculaire alignement de planètes observé depuis quelques jours dans le ciel oriental. Voici comment les voir.

Crédit : Stellarium

Depuis plusieurs jours dans le ciel oriental, il est possible d’admirer un spectacle astronomique rare et magnifique à l’aube, un alignement pratiquement parfait de quatre planètes : Jupiter, Vénus, Mars et Saturne. Mais l’événement le plus fascinant de cette incroyable série céleste n’a pas encore eu lieu : il aura lieu le samedi 23 avril, juste avant le lever du soleil, lorsque la lune accompagnera également le quatuor de protagonistes. Comme le montre la simulation en tête d’article, le satellite de la Terre ne sera pas parfaitement aligné avec les planètes du Système solaire, mais il agrémentera tout de même cette valse nourrie parmi les étoiles. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas le manquer.

L’alignement avec les cinq protagonistes commencera vers 05h10 (heure de Rome), lorsque Jupiter, le dernier du groupe à se révéler au firmament, sera suffisamment haut à l’horizon oriental. Il y aura peu de temps pour profiter du spectacle, car le lever des étoiles est attendu peu après 06h00 et les rayons du soleil effaceront rapidement toutes les planètes du ciel. La Lune, dans la phase du dernier quartier, restera plutôt visible dans le ciel jusqu’à 11h30, date à laquelle elle disparaîtra au-delà de l’horizon sud-ouest. Reconnaître les quatre planètes dans le ciel sera très facile : Vénus sera la plus évidente, étant le troisième objet le plus brillant de la voûte céleste (après le Soleil et la Lune) ; Jupiter (le quatrième objet le plus lumineux) sera situé un peu plus bas et à gauche de la « Planète de l’Amour » ; Mars se présentera dans sa couleur rougeâtre indubitable, tandis que Saturne, plus faible, sera la plus haute du quatuor et la moins éloignée de la Lune. Jupiter et Vénus seront exactement entre la constellation des Poissons et du Verseau, Mars sera au cœur de la constellation du Verseau, Saturne en Capricorne et la Lune à un pas du Sagittaire.

Puisque Jupiter restera assez bas avant de disparaître à cause du Soleil, pour voir l’alignement complet il faudra avoir sous les yeux un horizon libre d’obstacles naturels et artificiels tels que maisons, montagnes et arbres. Une plage orientée à l’est, une prairie en montagne ou une vaste plaine sont certainement les lieux d’observation idéaux, aussi parce qu’ils sont moins exposés à la pollution lumineuse, capable de gâcher considérablement les spectacles astronomiques. Heureusement, les instruments optiques ne sont pas nécessaires pour de tels événements, car ils sont très agréables à l’œil nu. Il faudra seulement faire très attention à ne pas regarder directement le Soleil lorsqu’il se lève à l’Est : vous risquez de très graves dommages à la vue et même la cécité. Pour ceux qui ont des jumelles ou un télescope, ils pourront tenter l’observation de Neptune, qui se trouvera exactement entre Jupiter et Vénus lors du phénomène.

Le spectaculaire alignement planétaire, qui se poursuivra encore quelques jours, ne s’achève pas avec l’événement du 23 avril. Entre le 25 et le 27 avril, comme l’a précisé l’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project, la Lune sera encore plus proche des planètes, ajoutant « de la beauté à la beauté ». Le scientifique souligne qu' »un tel défilé n’a pas lieu très souvent », il vaut donc vraiment la peine de lever les yeux vers le ciel à l’aube de ces jours.