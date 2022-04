Concert Emicida à Fortnite (Musical Wave): heure et comment regarder en direct en ligne

La série de concerts Musical Wave se poursuit dans Fortnite Battle Royale. A cette occasion, l’artiste invité est le rappeur brésilien Emicida. À partir du samedi 30 avril 2022, la même boucle de concert de cet artiste sera répétée au sein de Fortnite. Juste en dessous, nous vous indiquons toutes les données intéressantes sur ce nouvel événement de la saison 2 de Fortnite Chapter 3 :

Concert Emicida Musical Wave à Fortnite : dates et horaires

Annonce officielle du concert Emicida Musical Wave à Fortnite

La première session du concert Emicida Musical Wave à Fortnite, où l’on pourra écouter sa musique, aura lieu le samedi 30 avril 2022 à 00:00 CEST. C’est le temps équivalent dans divers pays et régions hispanophones :

Espagne (péninsule et îles Baléares) : 00h00 le samedi 30 avril

Espagne (îles Canaries) : 23h00 le vendredi 29 avril

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 17h00 le vendredi 29 avril

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 16h00 le vendredi 29 avril

Équateur, Colombie, Mexique, Panama et Pérou : 15 h 00 le vendredi 29 avril

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 14h00 le vendredi 29 avril

Comment regarder le concert d’Emicida à Fortnite

Pour voir le concert d’Emicida dans le jeu, nous devrons entrer dans le mode de jeu « SERIES ONDA MUSICAL : EMICIDA » (ou entrer le code de l’île 6929-7613-7801 à partir du samedi 30 avril 2022 à 00h00 CST). Si vous ne pouvez pas arriver à temps pour assister à la première session du concert, ne vous inquiétez pas : cette liste de lecture diffusera le concert sans interruption pendant 72 heures.

Nous aurons ce graffiti gratuit pour assister au concert

Pour avoir assisté à l’une des sessions de l’événement Emicida Musical Wave à Fortnite et récupéré la pièce à la fin du niveau, nous obtiendrons gratuitement le graffiti « Musical Wave Series: Emicida ». Pour avoir collecté un total de deux pièces à la fin du niveau, nous obtiendrons 55 000 PE de saison.

De plus, le thème « Sigue Así » d’Emicida sera disponible en tant que thème de lobby dans la boutique d’objets Fortnite à partir du 29/04/2022 à 00h00 CEST.

De la musique de lobby et une emote Emicide arrivent également dans la boutique d’objets

Au même moment ce même jour, le geste « Triomphant » d’Emicida arrivera également au magasin :

Série de concerts Musical Wave à Fortnite : autres artistes invités

Epic Games nous rappelle qu’Emicida n’est qu’un des nombreux artistes invités pour la série de concerts Musical Wave à Fortnite. Après son événement, du 30 avril au 3 mai 2022, et à des dates encore à confirmer, d’autres artistes tels que Gen Hoshino, producteur et pop star japonais, et la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura donneront également leurs propres concerts.

Les concerts de la Vague Musicale font partie d’une série de collaborations festives et musicales sur Fortnite. Dans notre guide complet de Fortnite Battle Royale, nous couvrons des aspects plus techniques du jeu, tels que quelle arme est la meilleure ou comment accomplir toutes les missions.

