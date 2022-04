TMNT : Shredder’s Revenge sera lancé cet été avec les doubleurs originaux des Turtles

En bref : Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge sera lancé numériquement cet été sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC avant une édition physique. Les acteurs originaux qui ont exprimé les tortues dans le dessin animé de 1987 – Cam Clarke, Barry Gordon, Rob Paulsen et Townsend Coleman dans le rôle de Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo, respectivement – ​​reprendront leurs rôles dans le jeu.

Le développeur et éditeur Dotemu a annoncé le bagarreur coopératif il y a plus d’un an. Un retour aux jeux d’arcade et de console de la fin des années 80 et du début des années 90, Shredder’s Revenge s’appuie sur le style artistique pixélisé de l’époque et sur un gameplay beat ’em up dont les fans se souviendront.

Si cela ne suffisait pas, Dotemu s’associera également à Limited Run Games sur une édition physique aux États-Unis, Merge Games en Europe, Happinet Corporation au Japon et H2 Interactive en Asie.

Konami a annoncé le mois dernier un nouveau pack comprenant plus d’une douzaine de jeux classiques Turtles réunis dans un seul package. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection devrait être lancé plus tard cette année au prix de 39,99 $. Un ensemble de collection en édition limitée a également été récemment annoncé et comprend des emballages et des illustrations du co-créateur de TMNT, Kevin Eastman.

Les fans peuvent se rendre au stand de Dotemu à la PAX East ce week-end (stand 12043) à Boston pour essayer Shredder’s Revenge. Pas encore de mot sur les prix ou une date de lancement exacte en dehors de l’été 2022.