Tout est prêt pour l’alignement rare et spectaculaire des planètes : comment le voir demain matin à l’aube

A l’aube du mercredi 20 avril, nous pourrons observer un alignement planétaire très rare dans le ciel avec quatre protagonistes : Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.

Crédit : Stellarium

A l’aube de demain matin, mercredi 20 avril, nous pourrons admirer un alignement céleste très rare et spectaculaire dans le ciel, avec quatre planètes impliquées. Danseront au firmament Jupiter, Mars, Saturne et Vénus, qui se retrouveront côte à côte formant presque une ligne droite. Le spectacle astronomique deviendra encore plus impressionnant le samedi 23, lorsque le satellite naturel de la Terre, la Lune, sera également ajouté aux quatre planètes. L’événement aura lieu le jour où Samantha Cristoforetti doit décoller vers la Station spatiale internationale (ISS) depuis le Kennedy Space Center de la NASA. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas rater le phénomène céleste.

L’alignement planétaire commencera vers 05h10 du matin (heure de Rome), lorsque la plus grosse planète du système solaire, la géante gazeuse Jupiter, fera son apparition sur la voûte céleste, à l’horizon oriental. En fait, il sera le dernier à apparaître et à terminer la formation. Le premier du quatuor à faire ses débuts sera plutôt le « Seigneur des Anneaux » Saturne, qui apparaîtra à l’Est vers 04h00. Dans une heure, Mars et Vénus apparaîtront également. Lorsque le groupe sera complet, une configuration planétaire inhabituelle apparaîtra entre les constellations du Capricorne et des Poissons, ce qui laissera sans voix quiconque aura la chance de l’admirer.

Bien sûr, même si les planètes nous apparaissent côte à côte dans le ciel, ce ne sera qu’un jeu de perspective en raison des orbites autour du Soleil. Saturne, par exemple, a une distance moyenne de la Terre de 1,4 milliard de kilomètres (jusqu’à à un maximum de 1,7 milliard de kilomètres), tandis que Mars a une distance minimale de 54,6 millions de kilomètres et maximale de 401 millions de kilomètres, en raison de son orbite particulièrement elliptique. C’est précisément pour cette raison que des missions vers la planète rouge sont lancées environ tous les 2 ans, lorsqu’elle atteint la distance minimale de notre planète. Lors de l’alignement, les planètes les plus proches de la Terre (Mars et Vénus) seront au centre de la ligne droite imaginaire tracée par les quatre corps célestes.

Les reconnaître tous sera très facile. Vénus et Jupiter sont en effet respectivement les troisième et quatrième objets les plus brillants de la voûte céleste ; Mars est d’une couleur rouge incomparable tandis que Saturne est jaunâtre. De plus, étant des planètes, elles ne brillent pas comme les étoiles environnantes, puisque la lumière émise est celle réfléchie par le Soleil (elle ne provient pas des réactions nucléaires qui se produisent dans les étoiles). L’alignement sera encore si évident qu’il attirera immédiatement l’attention de ceux qui auront la chance de tourner leur regard vers le ciel, même sans rien savoir de cet événement astronomique spectaculaire et rare. Il peut être apprécié parfaitement à l’œil nu, mais il est recommandé de capturer au moins quelques clichés souvenirs de l’événement. L’observation d’objets individuels avec des jumelles ou un télescope est également recommandée.