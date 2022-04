La dernière batterie de Nitecore dispose d’un port de charge USB-C intégré

En bref : le fabricant chinois de lampes de poche et de chargeurs Nitecore vise à défier l’industrie traditionnelle des batteries d’appareils photo avec une innovation intéressante. La batterie Li-ion rechargeable UFZ100 de la société est conçue pour être utilisée dans certains des appareils photo numériques les plus populaires de Sony, notamment l’a7 III, l’a7R III et l’a7R IV. Ce qui le rend unique, c’est le fait qu’il dispose d’un port de charge USB-C intégré directement sur la batterie, avec indicateur de charge LED.

Un voyant rouge signifie que la batterie est inférieure à 10 %, le bleu est inférieur à la moitié de sa capacité et le vert signifie que vous avez plus de 50 %.

S’il est vrai que la plupart des appareils photo numériques modernes sont capables de charger la batterie qu’ils contiennent lorsqu’ils sont branchés sur une source d’alimentation, il est également vrai que de nombreux photographes sérieux utilisent plusieurs batteries lors d’une séance photo. Ne pas avoir à transporter un chargeur de batterie propriétaire pourrait réduire votre charge quotidienne et éliminer toute crainte de perdre votre chargeur.

L’UFZ100 offre plusieurs protections, notamment une protection contre les surcharges, les décharges excessives, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits. La batterie de 2250 mAh peut prendre environ 500 photos entre les cycles de charge et peut être complètement rechargée en environ quatre heures.

Nitecore n’a pas encore révélé de prix ou de disponibilité, il n’est donc pas clair quel type d’économies les acheteurs pourraient envisager – le cas échéant. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne idée, même si l’ère des batteries remplaçables par l’utilisateur est largement derrière nous.