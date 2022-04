L’écrivain du portail, Erik Wolpaw, "amour" travailler sur Portal 3 mais pense que Valve est "trop occupé"

Pourquoi c’est important : Trois semble être un chiffre malchanceux pour Valve. Tout le monde aimerait voir Half-Life 3 ou au moins Portal 3. Nous avons entendu peu de rumeurs sur le premier, mais rien de concret. Quant à ce dernier, l’un de ses auteurs dit qu’il ne viendra jamais malgré sa volonté d’y travailler.

Erik Wolpaw était le co-auteur de la série Portal et de divers autres jeux Valve, notamment Half-Life, Psychonauts et Counter-Strike : Global Offensive. Dans une récente interview avec Kiwi Talkz, l’entrepreneur désormais indépendant a déclaré qu’il aimerait travailler sur Portal 3 avant de devenir trop vieux, mais note que cela ne se produira probablement pas (ci-dessous).

« Je ne rajeunis pas », a déclaré le vétéran du jeu de 55 ans. « Nous arrivons au point où c’est fou de penser que nous [the original developers] vont littéralement être trop vieux pour travailler sur Portal 3, nous devrions donc le faire. »

La franchise Portal fête ses 15 ans le 10 octobre 2022. Hormis les quelques jeux dérivés, nous n’avons pas vu de nouveau jeu depuis Portal 2 en 2011. Bien qu’il adorerait écrire une nouvelle suite, Wolpaw souligne qu’il existe un grande différence entre vouloir faire un autre jeu et le faire réellement. Le principal obstacle semble être que Valve est trop occupé à faire autre chose.

« Même s’il semble que Valve n’est souvent qu’un groupe de personnes assises autour d’un gin tonic, tout le monde travaille », a plaisanté l’écrivain. « Je travaillerais sur un autre portail dans une seconde… le problème est… qu’il y a beaucoup de coûts d’opportunité à prendre 75 personnes et essayer de créer un jeu. »

Wolpaw estime que Valve compte environ 300 employés travaillant dans diverses divisions et qu’ils ont tous quelque chose à faire qui n’est pas Portal 3. Même s’il n’a été lancé qu’un an après Portal 2, CS: GO rapporte toujours de l’argent à Valve. Les développeurs viennent également de terminer le travail sur le travail Aperture Desk dérivé de Portal-universe. Avant cela, ils travaillaient dur pour créer Half-Life: Alyx, que Wolpaw a aidé à écrire.

Malgré sa conviction que Portal 3 n’obtiendra jamais le feu vert, Wolpaw garde une lueur d’espoir.

« Je pourrais le défendre, mais ça ne va pas aider », a déclaré Wolpaw avant de plaider, « [Is Portal 3] va gagner de l’argent avec Counter-Strike GO ? Probablement pas, mais… peut-être que tous les jeux n’ont pas besoin de gagner de l’argent avec Counter-Strike: GO. Gabe, si tu écoutes… »