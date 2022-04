Le plus grand éléphant du Botswana abattu lors d’un safari au gros gibier

L’ancien président du Botswana a annoncé qu’un éléphant majestueux, peut-être le plus grand du pays, avait été tué lors d’un safari au gros gibier.

Crédit : Jeu Animaux d’hier et d’aujourd’hui / Facebook

Le plus grand éléphant du Botswana a été tué en près de 30 ans. C’était probablement le plus majestueux de tout le pays africain. Ce ne sont pas les braconniers qui l’ont tué, responsables de véritables massacres pour l’ivoire contenu dans les défenses, mais des passionnés de « gros gibier » qui avaient acquis une licence régulière. En termes simples, le meurtre du pachyderme était parfaitement légal, quoique haineux, dégoûtant et anachronique. Malgré l’aversion de la communauté internationale, le gouvernement du Botswana avait décidé de rouvrir la chasse aux éléphants à partir de 2019, un choix approuvé par le ministère de l’Environnement, de la Conservation des Ressources naturelles et du Tourisme suite à des « consultations approfondies » avec un comité composé de divers experts et scientifiques.

La chasse a été abolie en 2014 à la demande de l’ancien président Seretse Khama Ian Khama, qui a toujours été à l’avant-garde de la protection de la faune de son pays. C’est précisément l’homme politique qui a fait la lumière sur la mort du malheureux éléphant d’Afrique (Loxodonta africana), un soi-disant « tusker », ou plutôt un éléphant aux caractéristiques génétiques particulières qui déterminent une croissance hors échelle des défenses. « C’était l’un des plus gros, sinon le plus gros tueur du pays », a déclaré Khama dans un message sur Facebook. « Un éléphant que les voyagistes essayaient constamment de montrer aux touristes comme une attraction emblématique. Il est maintenant mort », a ajouté l’ancien président avec frustration et mécontentement sincère.

Dans le post de Khama, il y a une image de l’éléphant abattu au premier plan, avec une perspective conçue pour améliorer la taille de la proie (un classique du genre). Derrière lui, deux hommes agenouillés et souriants, visiblement heureux et satisfaits d’avoir arraché la vie à un animal innocent et paisible. Organiser le Killing Game Animals of the Past and Present, une entreprise spécialisée dans la satisfaction des appétits sadiques de ceux qui aiment tuer des animaux et s’en vanter sur les réseaux sociaux, éventuellement avec des photos qui font paraître les victimes plus grandes qu’elles ne le sont en réalité.

L’ancien président du Botswana souligne que le tourisme du pays est basé sur la faune, donc l’éliminer ne profite pas. « Pas de faune signifie pas de tourisme, pas de touristes, pas d’emplois et pas de source de revenus. L’incompétence et le manque de leadership ont presque anéanti la population de rhinocéros, et maintenant ça ! », a-t-il encore commenté.

La réponse de Game Animals of the Past and Present est également venue de près, qui a souligné que le Botswana abrite actuellement une population de plus du double d’éléphants par rapport à celle que son territoire pourrait supporter (plus de 100 mille spécimens, contre 45 mille estimés), justifiant ainsi la chasse aux pachydermes. Au-delà des chiffres, tuer de sang-froid des animaux sans défense pour se vanter sur les réseaux sociaux reste une pratique impitoyable et abjecte.