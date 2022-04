Logitech lance une souris ergonomique verticale à bas prix pour les petites mains

NEWWAY - Souris Verticale Et Ergonomique - 3200 DPI - Repose Pouce, Main, Poignet Et Avant-Bras - Prévention Contre Les Syndromes De La Souris Et De L'Epicondylite - Poids Ajustable – Filaire

POSITION NATURELLE DE LA MAIN : Souris pour droitier favorise la posture ergonomique et réduit les contraintes musculaires : les troubles musculosquelettique (TMS). C’est fini l’inconfort, la fatigue et les douleurs ! FORME VERTICALE UNIQUE : S’adapte à la taille et épouse votre main grâce à sa forme verticale, sa texture douce au touché et son poids personnalisable via le compartiment amovible (115g à 145g). De plus, la surface du repose-pouce en caoutchouc offre un confort supplémentaire. FONCTIONNALITES AU BOUT DES DOIGTS : La souris possède un bouton gauche et droit ultra silencieux. Les boutons latéraux, facilite la navigation sur internet. Pour plus de rapidité, la molette de défilement est dotée d’un clic central. VITESSE ET PRECISION : La souris est équipée d’un capteur optique offrant une résolution réglable avec son bouton DPI dédié : 800, 1200, 2400, 3200 DPI max. COMPATIBILITE ET INSTALLATION : Windows, Linux, Apple iMac, MacBook. Ne nécessite aucun driver ou pilote : « Plug and Play ! » en branchant le câble USB (1.50m de longueur).