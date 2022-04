Un télescope a identifié un « laser spatial »: c’est quoi le mégamaser

Des astronomes sud-africains ont repéré un mégamaser à 5 milliards d’années-lumière de la Terre. C’est ce qu’est ce phénomène spatial particulier.

Certains astronomes sud-africains ont détecté un puissant laser spatial, généralement appelé mégamaser, qui a battu tous les records précédents : avec sa distance de 5 milliards d’années-lumière de la Terre, c’est le plus éloigné jamais enregistré. La lumière de ce phénomène spatial a parcouru une distance incroyable de 58 trillions de milliards de kilomètres avant d’atteindre notre planète, où elle a été enregistrée par l’équipe d’astronomes dirigée par Marcin Glowacki grâce au télescope MeerKAT de l’Observatoire sud-africain de radioastronomie.

Mais quels sont ces phénomènes spatiaux particuliers capables de générer de puissants lasers ? Ils sont appelés mégamaser, acronyme anglo-saxon de « Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation ». C’est un phénomène similaire à un laser, mais contrairement à ce dernier qui émet de la lumière visible à une certaine longueur d’onde, le mégamaser produit des micro-ondes. En bref, il s’agit d’un objet céleste capable d’émettre ces rayonnements électromagnétiques particuliers, similaires à ceux produits par les fours pour la cuisson des aliments mais caractérisés par une fréquence légèrement différente.

Dans le cas de celui enregistré par MeerKAT, le phénomène semble avoir été généré par la collision de deux galaxies, qui a donné naissance à un mégamaser d’hydroxyle, un groupe chimique constitué d’un atome d’hydrogène et d’un atome d’oxygène. « Lorsque les galaxies entrent en collision, le gaz qu’elles contiennent devient extrêmement dense et peut générer des rayons de lumière concentrés », a expliqué Glowacki. Les astronomes ont appelé le laser « Nkalakatha », qui en zoulou signifie « grand patron ». Le télescope utilisé pour la découverte est situé dans la région du Karoo en Afrique du Sud et est opérationnel depuis juillet 2018.