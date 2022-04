WhatsApp : (ne pas) ajouter automatiquement des images à la médiathèque

Je fais partie de quelques groupes WhatsApp où les gens publient beaucoup de photos. Selfies, instantanés, vidéos amusantes, vous le savez, ces images apparaissent automatiquement dans ma médiathèque, et parce qu’il y en a tellement, je ne peux parfois pas voir la forêt pour les images. Heureusement, la désactivation est très simple sur l’iPhone et également possible sur les appareils Android. L’inverse, d’ailleurs, si vous souhaitez voir les images dans la médiathèque, mais ce n’est pas encore le cas.

Sauvegarder (ou extraire) automatiquement les images WhatsApp dans la bibliothèque iPhone

Pour autoriser ou empêcher la sauvegarde automatique de vos images WhatsApp dans la bibliothèque…

Ouvrez Whatsapp Allez dans Paramètres > Chats Ici, vous verrez un curseur à côté de « Enregistrer dans la pellicule ». Activez ou désactivez-le comme vous le souhaitez.

WhatsApp crée un répertoire séparé dans votre médiathèque pour les enregistrements sauvegardés. Pour arriver ici…

Ouvrez l’application Photos Allez dans Albums > WhatsApp

Si vous appuyez dessus, vous trouverez maintenant toutes les photos et vidéos que WhatsApp a déjà enregistrées automatiquement sur votre smartphone. Vous pouvez les supprimer individuellement en appuyant sur « Sélectionner » dans le répertoire, en marquant les images souhaitées individuellement, puis en les supprimant en appuyant sur l’icône de la corbeille.

Supprimer les images WhatsApp de l’iPhone

Voulez-vous supprimer toutes les images et vidéos WhatsApp…

Dans l’application Photos, appuyez sur Sélectionner dans le répertoire WhatsApp

Le bouton « Tous » apparaît maintenant en haut à gauche. Appuyez dessus si vous voulez vraiment supprimer toutes les images de votre bibliothèque WhatsApp.

L’application marquera maintenant tous les fichiers et affichera le nombre d’éléments sélectionnés en bas. Appuyez sur l’icône de la corbeille à côté pour supprimer toutes les photos et vidéos.

L’application vous demandera à nouveau si vous voulez simplement supprimer les photos de l’album ou si vous voulez vraiment les supprimer. Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement les objets.

Vous devez ensuite le confirmer à nouveau. Attention : C’est votre dernière chance de changer d’avis. Vous ne pourrez pas annuler la suppression ultérieurement.

Après confirmation, l’application Photos supprimera toutes les images et vidéos de votre répertoire WhatsApp.

Le répertoire WhatsApp lui-même reste. Vous pouvez le supprimer en accédant à Albums dans l’application Photos. Sous « Mes albums », allez dans « Voir tout » > « Modifier ». Maintenant, un symbole moins apparaîtra à côté du répertoire WhatsApp. Si vous cliquez dessus et confirmez, vous supprimez le répertoire WhatsApp.

Au fait, ne vous inquiétez pas : si vous souhaitez ultérieurement enregistrer automatiquement des images et des vidéos WhatsApp, vous pouvez utiliser la méthode décrite ci-dessus pour réactiver « Enregistrer dans les enregistrements » dans l’application WhatsApp. WhatsApp crée alors simplement un nouveau répertoire dans votre médiathèque.

Incidemment, la suppression de vos photos de votre smartphone peut prendre un moment. Dans mon cas, près de 5 000 photos et vidéos s’étaient accumulées. Lorsque je suis retourné au répertoire racine des photos après les avoir supprimés, les images sont toujours apparues pendant quelques minutes, puis ont disparu.

Android : Masquer les images WhatsApp dans la galerie

La version Android actuelle de WhatsApp télécharge automatiquement les images entrantes, les GIF et les vidéos (à partir de mars 2022) dans votre galerie. Il n’y a aucun moyen de désactiver cela dans l’application dans cette version de l’application.

Cependant, vous pouvez masquer et/ou supprimer les images de votre galerie. Pour cela, vous procédez comme suit :

Ouvrez la galerie sur votre smartphone Android (parfois elle s’appelle aussi « Images » ou « Photos », mais je ne parle pas ici de Google Photos) Allez dans Albums > Autres/Autres albums > Images WhatsApp Ouvrez l’album, ouvrez le menu à trois points dans le coin supérieur droit et appuyez sur Ne pas afficher sur les photos. Conseil : si vous souhaitez également supprimer directement les images, sélectionnez ici l’élément de menu « Supprimer ». Ou revenez en arrière, appuyez longuement sur l’album WhatsApp Images et choisissez Supprimer. De retour sur la page d’accueil de la Galerie, sélectionnez « Appareil photo » au lieu de « Tous » dans l’aperçu. Ce paramètre reste enregistré. Maintenant, vous ne devriez plus pouvoir voir vos photos WhatsApp dans la galerie. Si vous souhaitez afficher à nouveau les images, répétez les étapes 1 à 3, mais sélectionnez « Afficher dans les photos » dans le menu.

L’approche peut différer légèrement d’une version Android à l’autre. Mais le principe est similaire.

Supprimer des images du stockage WhatsApp

Les images et les vidéos de WhatsApp n’apparaissent pas seulement dans votre galerie photo, mais occupent également de l’espace de stockage dans l’application WhatsApp elle-même.Dans mon cas, il s’agissait d’environ 5 Go de fichiers qui s’étaient accumulés sur plusieurs mois. Pour les supprimer, procédez comme suit sur l’iPhone ou un téléphone Android :

Ouvrez WhatsApp, accédez à Paramètres > Stockage et données > Gérer le stockage. Sur Android, les paramètres sont cachés derrière le menu en trois points.

Sous « Utilisé », l’application affiche désormais la mémoire requise pour les vidéos et les images.

En dessous, pour les collections plus importantes, les deux catégories « Plus de 5 Mo » et « Fréquemment transférés. Cependant, cette section est manquante dans certaines versions de WhatsApp :

Cliquez sur la flèche à l’extrême droite, puis vous accéderez au sous-répertoire correspondant.

Cliquez maintenant sur Sélectionner des objets> Tout sélectionner, puis cliquez sur l’icône de la corbeille en bas à droite. Confirmez et tous les fichiers de ce sous-répertoire seront supprimés :

Après ma suppression, il restait environ 2,5 Go en mémoire. WhatsApp venait de supprimer tous les fichiers plus volumineux de toutes les discussions. Les fichiers plus volumineux restent dans les discussions en tête-à-tête. Si beaucoup de choses se sont accumulées ici dans des chats individuels, vous pouvez supprimer le contenu chat par chat en appuyant dessus :

Cliquez là aussi sur « Sélectionner »

Mettez en surbrillance des images et des vidéos individuelles, ou appuyez sur Tout sélectionner en bas

Appuyez sur l’icône de la corbeille en bas à droite et confirmez que vous souhaitez supprimer les éléments sélectionnés.

C’est ça. Votre mémoire WhatsApp est à nouveau nettoyée. 🙂