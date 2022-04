Avec cette astuce, vous pouvez lire vos anciens commentaires Instagram

Le phénomène est devenu tendance grâce au travail de nombreux tiktokers, attachés à poster des réactions de honte ou d’hilarité en relisant leurs anciennes pensées sur Instagram.

L’une des dernières tendances sur TikTok concerne Instagram. Ces jours-ci, les utilisateurs ont trouvé un moyen de retracer leurs anciens commentaires publiés sur le réseau social bien connu de Meta, ainsi que les goûts et les réponses aux histoires. Le phénomène est devenu tendance grâce au travail de nombreux tiktokers, attachés à poster des réactions de honte ou d’hilarité en relisant leurs anciennes pensées sur Instagram. Vous trouverez ci-dessous un guide pratique pour participer à cette explosion particulière du passé via les réseaux sociaux.

Comment lire vos anciens commentaires Instagram

Une fois que vous avez ouvert l’application Instagram, vous devez vous connecter à votre profil. Après cela, vous devez appuyer sur les trois tirets horizontaux en haut à droite. Sélectionnez ensuite l’option « Vos activités », caractérisée par une icône d’horloge à gauche. Vous trouverez une série de possibilités, mais celle qui vous intéresse ici est la rubrique « Interactions », qui ouvrira un écran dédié aux « Commentaires », « J’aime » et « Réponses aux stories ». Sélectionnez l’article que vous préférez, puis filtrez la période concernée grâce à l’option « Trier et filtrer ». De là commence le voyage dans le passé, la rencontre avec sa version sociale mais plus jeune. L’effet de surprise est garanti.

On ne sait pas depuis combien de temps il a été possible de faire une telle action. Pendant ce temps, Instagram regarde plus vers l’avenir que vers le passé. Ces derniers mois, le célèbre réseau social Meta a accueilli une série de changements. Du fil divisé en trois catégories (traditionnel, « Favoris » et « Followers ») aux abonnements en cours de test auprès de certaines personnalités sportives aux Etats-Unis. Plus la possibilité de « Like » direct dans les histoires et un nouveau système de marquage. Une formule de messagerie communautaire devrait également voir le jour à l’avenir. Mark Zuckerberg lui-même l’a dit hier, à l’occasion de l’annonce de Community sur WhatsApp, une autre application de l’écosystème Meta. En bref, une série de changements et d’améliorations sont en cours qui visent un rebranding substantiel.