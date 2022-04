Quels sont les bombardiers russes Tu-22M3 utilisés pour la première fois en Ukraine pour frapper Marioupol

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a utilisé les bombardiers à longue portée Tu-22M3. Voici ce qu’ils sont et quelles armes ils portent.

Le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandr Motuzyanyk, a déclaré que, pour la première fois depuis le début de la guerre, la Russie a utilisé les bombardiers à longue portée Tu-22M3 pour frapper des cibles au sol, en particulier dans la ville portuaire de Marioupol. , parmi les plus dévastés depuis le début du conflit et le centre névralgique des combats actuels. Ces avions de combat massifs sont des versions améliorées des anciens Tupolev Tu-22M et sont entrés en service pour la première fois en 1977. On ne sait pas si les Tu-22M3M, l’avion le plus moderne de cette famille, ont attaqué Marioupol, capable de lancer même les redoutables missiles hypersoniques Kinzhal.

Que sont les bombardiers Tu-22M3

Les bombardiers Tu-22M3 sont des avions conçus et construits par le Bureau d’Etudes Expérimentales de Tupolev, société spécialisée dans les secteurs aéronautique et aérospatial, tant dans le domaine civil que militaire. À l’époque soviétique, il était connu sous le nom d’OKB 156. Sur la page officielle de l’avion, la société définit le Tu-22M3 comme un « bombardier porte-missiles supersonique à longue portée », c’est-à-dire un bombardier lance-missiles supersonique à longue portée. Dans le codage de l’OTAN, il est connu sous le nom de Backfire. L’avion est spécialement conçu pour détruire des cibles en mer et sur terre grâce à un arsenal copieux de missiles guidés et de bombes. Plusieurs de ces avions ont déjà été utilisés dans la guerre en Tchétchénie pour frapper la région de Grozny et en Syrie. En 2015, douze Tu-22M3 ont touché diverses cibles syriennes de concert avec des missiles de croisière lancés à partir de navires déployés en Méditerranée. Curieusement, puisque ces avions sont capables de voler plus de 7 000 kilomètres grâce à des réservoirs de carburant supplémentaires, les États-Unis ont insisté pour qu’ils soient inclus dans l’accord de réduction des armes stratégiques offensives SALT-2. Cela a limité leur production. Les Tu-22M3 se caractérisent par des ailes à géométrie variable et grâce aux deux turboréacteurs NK-25 peuvent atteindre une vitesse maximale de 2 000 kilomètres par heure, tandis que la vitesse de croisière est d’environ la moitié. Le poids de levage maximal à pleine charge est de 126 tonnes, tandis qu’à vide, l’avion pèse 58 000 kilogrammes. L’avion mesure plus de 42 mètres de long et 11,05 mètres de haut ; l’envergure au déploiement maximal est supérieure à 34 mètres.

Les armes des bombardiers Tu-22M3

Les bombardiers stratégiques Tu-22M3 peuvent transporter à la fois des ogives conventionnelles et des ogives nucléaires, amarrées sous les pylônes d’aile ou chargées à l’intérieur de la soute. En tout, il peut transporter 24 tonnes d’armes. Il s’agit notamment de trois missiles anti-navires Kh-22 ou de trois missiles de croisière supersoniques Kh-32, d’une portée allant jusqu’à mille kilomètres ; et jusqu’à six missiles balistiques air-sol Kh-15 montés sur un lanceur rotatif dans la soute à bombes. Sous les pylônes des ailes, le bombardier peut transporter quatre missiles Kh-15 supplémentaires, pour un maximum de dix missiles. Alternativement, sous les pylônes, les nouveaux Tu-22M3M peuvent transporter les tristement célèbres missiles hypersoniques Kh-47M2 Kinzhal. Ces avions peuvent transporter des dizaines de bombes à chute libre FAB-250 de 250 kilogrammes, des mines marines et d’autres munitions. Le Tu-22M3 dispose également d’une certaine capacité de défense, car il dispose d’une tourelle GSh-23 de 23 mm contrôlée à distance. L’équipage est composé de quatre personnes : le pilote, le copilote, le navigateur et l’officier responsable des systèmes d’armes.

