eFootball 2022 – Version 1.0.0 : comment jouer avec toutes les équipes cachées du jeu

Efootball 2022 a atteint hier sa version 1.0.0 tant attendue, qui apporte avec elle une bonne poignée d’ajouts et d’améliorations au gameplay. Cependant, l’une des principales plaintes de la communauté reste le petit nombre d’équipes que nous pouvons choisir lorsque nous jouons. Grâce au médium VGC, nous avons trouvé une solution qui, bien qu’elle ne suffise pas à plagier complètement le problème actuel, nous aide à tester toutes les équipes cachées et leurs joueurs respectifs. Ici, nous vous expliquons comment procéder.

Le mode entraînement, la clé de tout

Étape 1 : accédez au mode d’entraînement à partir du menu des extras et sélectionnez « Entraînement gratuit ».

Étape 2 : Une fois sur l’herbe, ouvrez le menu pause > paramètres > paramètres d’entraînement.

Étape 3 : Ajustez le niveau de difficulté du match et augmentez le nombre de joueurs jusqu’à 11.

Étape 4 : Choisissez le paramètre « à domicile et à l’extérieur » pour pouvoir accéder à la liste complète des équipes.

Étape 5 : Fermez le menu des paramètres, retournez à l’entraînement et vous pourrez jouer un match (le temps est illimité) avec l’équipe que vous avez choisie.

La version 1.0.0, que comprend-elle ?

La première chose sur laquelle Konami s’est concentré est d’améliorer considérablement le gameplay. Des éléments tels que le système de collision, la physique et le comportement des joueurs, tant défensifs qu’offensifs, sont quelques-uns des éléments clés de cette nouvelle version. De plus, le mode Dream Team tant attendu et de nouvelles licences du Japon et d’Amérique du Nord ont été ajoutés : Meiji Yasuda J1 League, Meiji Yasuda J2 League, MLS Players Association et USL Championship. Chez Netcost, nous avons pu le tester à fond ; n’hésitez pas à lire notre article pour voir si cela en vaut la peine.

eFootball 2022 est maintenant disponible en version 1.0.0 et est gratuit sur toutes les plateformes : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Dans le lien suivant, vous avez toutes les informations pour le télécharger.

source | Chronique des jeux vidéo (VGC)