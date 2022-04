Le dernier jeu par navigateur de Google vous permet de créer et de gérer un ordinateur quantique

Avis de la rédaction : Google espère qu’un nouveau jeu par navigateur contribuera à susciter l’intérêt pour le domaine fascinant de l’informatique quantique. Si vous aimez les jeux incrémentiels ou de gestion du temps, vous apprécierez probablement ce cadeau. Préparez-vous simplement à réserver au moins une heure environ pour bricoler… ou peut-être beaucoup plus si vous vous y plongez profondément.

Pour célébrer la Journée mondiale du quantique, l’équipe d’IA quantique de Google s’est associée à Doublespeak Games pour créer un jeu sur la construction d’un ordinateur quantique. Le jeu Qubit est décrit comme un « voyage ludique » qui charge les joueurs de construire un ordinateur quantique, un qubit à la fois.

Vous devrez également protéger vos qubits de l’ennemi universel de la technologie, la chaleur, tout en supervisant la collecte et le stockage des informations. Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquerez des mises à niveau pour optimiser davantage votre ordinateur et mieux vous défendre contre la chaleur et les rayons cosmiques mortels. Finalement, vous serez en mesure d’automatiser une grande partie du processus et même de répondre aux e-mails interdépartementaux.

Google rend également le jeu disponible pour une utilisation en classe et attend avec impatience les commentaires des éducateurs.

Les personnes intéressées à traverser le terrier du lapin sont encouragées à consulter ce guide de Google qui explique son effort de calcul quantique et met en évidence divers composants du système. Il y a même un jeu d’échecs quantiques avec un ensemble de règles unique à essayer.

