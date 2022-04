L’ancien glacier de Calderone sur le Gran Sasso est « en train de mourir »: il ne reste plus que 25 mètres de glace

Lors du dernier relevé du Calderone, un ancien glacier du Gran Sasso, les chercheurs ont découvert qu’il ne restait plus que 25 mètres de glace.

Crédit: Riccardo Selvatico pour Cnr et Ca ‘Foscari Université de Venise

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

L’ancien glacier de Calderone situé sur le Gran Sasso, désormais officiellement classé comme glacier par les experts, est de plus en plus menacé et proche de la disparition, en raison de l’impact dramatique du changement climatique. Sur la base des données recueillies par la dernière enquête menée par des scientifiques de l’Institut national de géologie et de volcanologie (INGV), du Conseil national de la recherche (CNR), de l’Université Ca ‘Foscari de Venise et de l’Université de Padoue, en fait, seulement 25 mètres de glace restent avant son extinction définitive. Considérant que, selon les dernières estimations, le bloc perd environ un mètre d’épaisseur chaque année, son sort semble inévitablement scellé, comme d’ailleurs celui du glacier de la Marmolada et de bien d’autres corps glaciaires en Europe.

Crédit: Riccardo Selvatico pour Cnr et Ca ‘Foscari Université de Venise

La disparition future et pratiquement inévitable du Chaudron représentera une perte extrêmement importante pour la science. L’ancien glacier est en fait le seul corps glaciaire des Apennins qui ait survécu à la dernière période glaciaire, et c’est aussi le plus méridional du Vieux Continent. C’est donc un trésor inestimable d’informations du passé. Il Calderone est situé à environ 2 600 mètres d’altitude au cœur du massif du Gran Sasso, protégé par les crêtes des montagnes dans un bassin orienté au nord. Mais malgré l’étreinte protectrice des sommets, rien ne peut être fait contre les effets du réchauffement climatique. Autant dire que depuis 2000 elle s’est scindée en deux formations principales et a perdu environ 9 mètres en 25 ans, avec une forte accélération ces derniers temps. Au total, il a perdu 65 % de son volume à cause du changement climatique. « Selon des estimations récentes, le Chaudron perd en moyenne un mètre d’épaisseur chaque année. La diminution du volume de glace encore présente dans les prochaines années pourrait priver la zone d’une précieuse source d’accumulation d’eau », a déclaré dans un communiqué de l’INGV le professeur Carlo Barbante, directeur du Cnr-Isp et professeur à l’Université. Ca ‘Foscari de Venise. « En plus de l’eau, cependant, les informations sur l’environnement et le climat du passé que la glace conserve et que les scientifiques sont capables d’interpréter sont également en danger », a ajouté l’expert.

Crédit: Riccardo Selvatico pour Cnr et Ca ‘Foscari Université de Venise

Pour préserver ces informations, la zone glaciaire de Calderone, située sur le territoire de la municipalité de Pietracamela dans la province de Teramo, a été impliquée dans le projet Ice Memory, visant à collecter des carottes de glace avant la disparition des corps glaciaires, permettant ainsi aux scientifiques de les étudier. aussi du futur. Depuis la dernière mission de reconnaissance, les glaciologues ont déterminé que la couche la plus superficielle du glacione, recouverte de débris, est composée d’un mélange de glace et de cailloux, tandis qu’en dessous se trouve de la glace définie comme « plus propre ». Les experts de l’INGV soulignent que les données collectées « par prospection radar et électromagnétique » sont actuellement en cours d’analyse pour identifier le meilleur point de prélèvement de la carotte de glace profonde. La récolte est prévue pour la fin de ce mois. Ce sera l’une des opérations les plus significatives pour préserver la mémoire de cet ancien glacier, énième victime de l’Anthropocène, l’ère dominée par l’homme.