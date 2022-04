Les utilisateurs de Windows 7 peuvent télécharger et récupérer la dernière mise à jour Patch Tuesday

Couper les coins ronds : Patch Tuesday a eu une petite surprise. Dernièrement, Microsoft n’a donné de l’amour qu’à Windows 11 et Windows 10. Cette semaine, il a eu les dernières mises à jour pour les utilisateurs de Windows 7. Il existe même un moyen de les obtenir sans payer le coûteux abonnement de Microsoft.

Bien que Microsoft ait mis fin aux mises à jour de sécurité pour Windows 7 en 2020, le système d’exploitation vieux de près de 13 ans fonctionne toujours sur des millions de PC. Microsoft leur permettra de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité pendant une autre année en s’abonnant aux mises à jour de sécurité étendues (ESU).

Les plans coûtent 100 $ par machine pour les utilisateurs de Windows 7 Enterprise et 200 $ pour les utilisateurs Pro, ce qui peut s’additionner pour les entreprises qui exécutent encore de nombreux systèmes sur Windows 7.

Cependant, en 2019, les utilisateurs des forums My Digital Life ont créé une archive contenant des fichiers leur permettant de contourner la vérification ESU et d’obtenir des mises à jour gratuitement. Les utilisateurs ont confirmé cette semaine que l’exploit fonctionne sur les derniers correctifs.

En plus des améliorations de sécurité, les mises à jour KB5012626 et KB5012649 contiennent des correctifs pour Windows Media Center, certaines situations de changement de mot de passe et un problème impliquant les noms d’hôte DNS.

Microsoft cessera de publier les mises à jour de Windows 7 même pour le programme ESU après janvier 2023, bien que les développeurs tiers puissent toujours proposer leurs propres correctifs par la suite.