Plus de la moitié des Américains s’effaceraient d’Internet, 18 % souhaiteraient qu’il n’existe pas

En bref : Internet est désormais tellement ancré dans la société que pour ceux d’entre nous qui étaient là à l’époque, il est difficile de se rappeler à quoi ressemblait la vie avant qu’il ne couvre le monde. Mais alors que le Web offre de nombreux avantages, beaucoup de gens souhaitent pouvoir supprimer leur empreinte numérique. Selon un nouveau sondage, 55 % des Américains se supprimeraient du Web s’ils le pouvaient.

NordVPN, l’un de nos réseaux privés virtuels préférés (téléchargez ici), a réalisé une enquête sur les internautes américains, qui couvre environ 90 % de la population. Il est intéressant de voir que plus de la moitié des 1 002 consommateurs ont déclaré qu’ils se supprimeraient du Web, la raison la plus populaire, donnée par 47 % des participants, étant qu’ils ne font pas confiance au Web.

La deuxième raison la plus courante pour laquelle les gens veulent être retirés du Web est la peur que quelqu’un les pirate, partagée par 42 % des personnes interrogées.

Il est compréhensible que certains craignent que leur présence en ligne ne soit exploitée, mais un nombre étonnamment élevé de 18 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient qu’il n’y ait pas du tout d’Internet, et 8 % ont déclaré ne jamais l’utiliser.

En examinant les données en ligne spécifiques que les gens veulent supprimer, plus de la moitié ont déclaré des informations financières, 26 % ont mentionné des moments embarrassants, 26 % ont mentionné d’anciens profils de rencontres/réseaux sociaux, 24 % ont nommé des photos/vidéos peu flatteuses et 23 % ont mentionné des antécédents professionnels.

L’enquête demandait également quelles informations personnelles les gens aimeraient connaître sur quelqu’un qu’ils connaissent. Les casiers judiciaires étaient la réponse la plus populaire, suivis des comptes de médias sociaux et, ironiquement, des informations financières.

Il semble également que les gens soient prêts à payer beaucoup d’argent pour être complètement anonymes en ligne. Une majorité de 31 % ont déclaré qu’ils paieraient jusqu’à 100 $, 12 % paieraient entre 101 $ et 500 $, 8 % paieraient entre 500 $ et 1 000 $ et 3 % paieraient plus de 1 000 $.

NordVPN a déclaré que les résultats ne sont pas un signe que les gens ont peur d’Internet, mais qu’ils sont conscients des bonnes pratiques nécessaires pour rester en sécurité, comme l’utilisation d’un VPN, le partage de moins d’informations personnelles en ligne (en particulier via les réseaux sociaux) et l’utilisation d’informations fortes et uniques. mots de passe, de préférence via un gestionnaire de mots de passe sécurisé.