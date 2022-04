Parce que l’être humain a les plus grosses fesses du règne animal

L’être humain a les fesses les plus grosses du règne animal, proportionnellement à la taille du corps. Deux experts en anatomie expliquent pourquoi.

Par rapport à la taille du corps, l’être humain a les plus grosses fesses de tout le règne animal, un record dont beaucoup sont très fiers. La taille des fesses chez les individus peut être fortement influencée par des facteurs génétiques, le mode de vie (comme une alimentation excessive) ou l’activité sportive pratiquée, mais fondamentalement il n’y a pas d’autre animal capable de nous surpasser dans ce domaine. Pour quelle raison?

Pour l’expliquer en détail dans une vidéo postée sur YouTube, les docteurs Jonathan Bennion et Justin Cottle de l’Institut d’anatomie humaine (IHA) de Salt Lake City, aux États-Unis, un établissement hautement spécialisé associé à l’Université d’État de l’Utah dans lequel les cadavres reversés à la science, ils servent à la formation des futurs médecins et spécialistes en anatomopathologie. C’est une soi-disant « ferme corporelle » avec de nombreux corps à disposition des experts et des étudiants, souvent également utilisés dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo plutôt ironique, Bennion et Cottle ont expliqué que la raison de la taille généreuse de l’arrière a beaucoup à voir avec le fait que nous sommes des animaux bipèdes, avec une posture verticale. D’un point de vue anatomiquement exquis, les fesses rejoignent la partie supérieure de la cuisse avec la partie inférieure du tronc et sont séparées par le sillon interfessier. Chaque fessier est composé de trois muscles (le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier) qui relient les os du bassin (comme la crête iliaque) et la partie terminale de la colonne vertébrale (coccyx) au fémur. Ils jouent un rôle fondamental dans la marche et dans les différents mouvements que nous pouvons effectuer avec les cuisses par rapport au bassin.

Au-dessus des muscles fessiers se trouve la couche de tissu adipeux qui peut être plus ou moins proéminente selon le mode de vie/la génétique de l’individu, mais ce n’est pas le détail qui rend nos fesses si grosses – au fond – si grosses. Le principal coupable est précisément le muscle grand fessier (Musculus gluteus maximus), qui, étant constamment utilisé pour le maintien de la position verticale et de la marche, a considérablement augmenté de taille au cours de notre évolution. En fait, plus un muscle est sollicité, plus il grossit, comme le savent bien les experts en musculation. Les remarquables faisceaux musculaires du grand fessier, greffés dans la tubérosité fessière du fémur, ont été façonnés par des millions d’années d’évolution et donnent aujourd’hui à notre dos l’aspect proéminent qu’il a, unique dans le règne animal.