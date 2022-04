AMD dit Zen 4 "Raphaël" sera une aubaine pour les amateurs d’overclocking DDR5

Pourquoi c’est important : L’adoption de la DDR5 dans l’espace de bureau grand public n’en est encore qu’à ses débuts, mais AMD affirme que des choses passionnantes sont en préparation pour les personnes qui cherchent à sauter dans le train de la dernière technologie de mémoire. La société fait probablement référence à un système robuste pour l’overclocking de la mémoire DDR5, mais nous devrons attendre et voir.

AMD prévoit de lancer ses processeurs Zen 4 au cours du second semestre de cette année, et le processus de construction du battage médiatique a commencé avec quelques indices lancés au CES 2022. À l’époque, la société avait révélé qu’elle utiliserait un nouveau socket avec un LGA disposition et le même système de montage de refroidisseur SecuFirm2 que la prise AM4. Cela a également fait allusion à un saut générationnel significatif dans les performances et à une conception différente du dissipateur de chaleur, mais c’est à peu près toutes les informations officielles que nous avons obtenues avec l’annonce de la feuille de route.

Avec le passage à AM5, AMD adoptera également la mémoire DDR5, qui en est encore aux premiers jours de son existence sur le marché des ordinateurs de bureau grand public et avec beaucoup de potentiel inexploité. La société est arrivée tardivement dans ce jeu, Intel ayant déjà livré Alder Lake sur des plates-formes de bureau et mobiles avec prise en charge de la nouvelle technologie de mémoire avant qu’AMD ne livre ses processeurs pour ordinateurs portables Rembrandt, mais les choses pourraient devenir plus excitantes très bientôt.

Lors d’un webinaire Meet the Experts, Joseph Tao, responsable de l’activation de la mémoire AMD, a parlé de la prochaine plate-forme « Raphael » de l’entreprise. Tao a noté quelque chose que nous savons déjà depuis un certain temps : la première génération de mémoire DDR5 n’est pas une mise à niveau significative de la mémoire DDR4 haut de gamme existante, et ce n’est surtout pas une bonne affaire compte tenu des prix actuels des kits DDR5.

Notre propre Steven Walton a examiné la mise à l’échelle de la mémoire avec les processeurs Intel Alder Lake de 12e génération et a constaté que même si la DDR5 peut apporter des améliorations avec certains jeux qui ne sont pas sensibles à la latence plus élevée, vous êtes plus susceptible d’être limité par le GPU dans la plupart des jeux. scénarios.

Tao a expliqué que « notre première plate-forme DDR5 pour le jeu est notre plate-forme Raphael, et l’une des choses géniales à propos de Raphael est que nous allons vraiment essayer de faire sensation avec l’overclocking et je vais juste en rester là – mais accélère cela vous pensiez peut-être que ce n’était pas possible avec cette spécification d’overclocking. »

Après la mise en œuvre de la prise en charge de Smart Access Memory, il semble que le prochain domaine d’intérêt d’AMD soit de tirer le meilleur parti de la technologie DDR5. Cela peut avoir quelque chose à voir avec un petit quelque chose appelé Ryzen Accelerated Memory Profile (RAMPE), qui est censé remplacer A-XMP et similaire au XMP 3.0 d’Intel pour la mémoire DDR5.