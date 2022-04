Magnifique et rare alignement de planètes dans le ciel d’avril – comme le voir à l’œil nu

Parmi les spectacles astronomiques les plus intéressants d’avril, il y aura également un alignement merveilleux et rare avec quatre planètes. Voici comment et quand le voir.

Crédit : Stellarium

À partir de l’aube du mercredi 20 avril, nous pourrons admirer dans le ciel un alignement céleste rare et spectaculaire qui aura pour protagonistes quatre planètes, à savoir Jupiter, Vénus, Mars et Saturne. Le phénomène, qui se répétera plusieurs jours consécutifs, atteindra son paroxysme le samedi 23, lorsque le quatuor rejoindra également la Lune, bien que moins bien aligné sur une « ligne droite » que les autres objets. Les alignements avec autant de planètes et clairement visibles à l’œil nu sont des événements assez rares, cependant en 2022 il y en aura trois en tout ; en plus de celle du 20 avril et des jours suivants, en effet, une s’est produite le 28 mars et il y en aura une autre le 24 juin, avec Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer l’événement de la semaine prochaine.

L’alignement du 20 avril aura lieu dans le ciel oriental et impliquera plusieurs constellations. La première planète à apparaître sur la voûte céleste sera le « Seigneur des Anneaux » Saturne, qui se lèvera dans la constellation du Capricorne exactement entre l’Est et le Sud-Est à 04h00 du matin (heure de Rome). Environ 20 minutes plus tard ce sera au tour de la planète rouge Mars, décalée de quelques degrés vers la gauche dans la constellation du Verseau. Une demi-heure plus tard ce sera au tour de la « Planète de l’Amour » Vénus, encore plus déplacée vers l’Est mais très bien alignée avec les deux autres objets. Le dernier du quatuor à jeter un coup d’œil dans le firmament sera Jupiter, la plus grande planète du système solaire, qui s’unira vers 05h10 du matin, juste en dessous de la constellation des Poissons.

Pour admirer les quatre planètes parfaitement alignées il faudra avoir un horizon exempt d’obstacles artificiels et naturels tels que des immeubles, des arbres et des montagnes, puisque les objets célestes seront « annulés » par les rayons du soleil avant de s’élever trop haut sur la voûte céleste . Les deux premiers à disparaître – vers 06 :00/06 :15 – seront Mars et Saturne, suivis de Jupiter et enfin de Vénus, par ordre de luminosité. Reconnaître les planètes parmi les autres étoiles sera assez simple, également parce que certains des objets les plus brillants du ciel sont impliqués (Vénus est la troisième après le Soleil et la Lune et Jupiter est la quatrième), l’alignement sautera immédiatement à nos yeux. Mars sera facilement reconnaissable à sa couleur rougeâtre incomparable, tandis que Saturne est blanc jaunâtre et un peu plus discret.

L’alignement peut être pleinement apprécié à l’œil nu, donc ni télescope ni jumelles ne seront nécessaires, qui pourraient toujours être utilisés pour observer des objets individuels. Les anneaux de Saturne et les bandes colorées de l’atmosphère jovienne, en plus des satellites médicéens, sont toujours un spectacle merveilleux. Au lieu de cela, nous recommandons l’utilisation d’un appareil photo avec un objectif grand angle – ou peut-être celui d’un smartphone – pour capturer un souvenir de ce splendide événement céleste.