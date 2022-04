Si vous recevez ce mail de la femme de Zelensky, ne répondez pas : c’est une arnaque

Il ressemble au mail de la première dame ukrainienne Olena Zelenska, mais en réalité il s’agit d’une arnaque très similaire à celle du prince nigérian.

« Je suis l’épouse du président ukrainien Zelensky », mais elle vous demande ensuite de l’argent par e-mail. Il s’agit de la dernière arnaque incroyable en circulation sur le Web, qui a également touché en Italie plusieurs utilisateurs qui ont reçu la lettre écrite en russe et en anglais. L’e-mail rappelle à tous égards l’escroquerie classique du prince nigérian, qui s’habille pourtant dans le monde contemporain en tirant la guerre en Ukraine au milieu et en se signant du nom de l’épouse de Volodymyr Zelensky et de la première dame ukrainienne, Olena Zelenska. .

« Bonjour cher ami, je vous envoie personnellement cette note urgente, vous souhaitant d’amener ma famille et tout le peuple ukrainien dans la prière », lit-on dans la lettre, qui dans le texte parle du pays attaqué et de la situation de siège par la Russie. « Je m’appelle Olena Volodymyrivna Zelenska, épouse du président Volodymyr Zelensky, et nous vous souhaitons de prier pour l’Ukraine et pour mon mari qui se bat sans relâche pour sauver le pays. » Ensuite, le message va droit au but : le problème n’est pas seulement la guerre, mais aussi l’argent.

« La deuxième raison de cette lettre urgente est de demander votre aide discrète dans une affaire personnelle », poursuit le texte. « Je voudrais vous confier une fortune que j’avais épargnée à l’étranger il y a des années. Tous nos avoirs ont déjà été gelés sauf celui-ci, car je l’ai épargné avec mon nom de jeune fille pour garantir l’avenir de mes 2 enfants ; pour cela je voudrais souhaite lui confier la garde de ce bien en toute discrétion et confidentialité ». D’où la demande d’être contacté afin de recevoir cet argent, un élément qui déclenche la véritable arnaque. Mais comment ça marche?

Comme prévu, il s’agit d’une arnaque classique du « prince nigérian » mais revisitée dans une tonalité contemporaine, mettant en scène l’épouse du premier ministre ukrainien et la guerre dans le pays. Si vous répondez à l’e-mail, vous entrez dans une boucle où les escrocs expliquent que certains documents doivent être remplis pour recevoir l’argent. À ce stade, de l’argent est demandé pour le notaire, l’avocat et une rencontre dans le pays (qui dans le cas de l’arnaque classique est le Nigeria). Dans ce cas, la conclusion est presque certaine : le vol. En ce qui concerne l’arnaque « Olena », il est probable que les escrocs ne demandent que des paiements pour la paperasse, ne pouvant pas organiser de réunion dans le pays.