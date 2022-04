AMD Ryzen 5 5600 contre Intel Core i5-12400F : référence de mise à l’échelle du GPU

Avec le lancement du Ryzen 5 5600, AMD a finalement fait baisser le prix du Zen 3 à seulement 200 $. En abandonnant le X, AMD a également réduit de 200 MHz l’horloge de suralimentation, donc dans l’état actuel des choses, le 5600X est au prix de 230 $ et la nouvelle version non-X est proposée à 200 $ PDSF, soit 13 % de réduction.

Sur le front Intel, le Core i5-12400F se vend actuellement à 180 $, il est donc moins cher que le 5600, mais nous examinerons le prix de la carte mère vers la fin de ce test de référence de mise à l’échelle du GPU.

Maintenant, parce que le 5600 est un processeur déverrouillé, il devrait être capable d’atteindre des performances de type 5600X via l’overclocking, et nous ne parlons que d’une différence de fréquence d’horloge de 5% hors de la boîte de toute façon. Cela dit, nous n’explorerons pas l’overclocking dans cette revue.

L’idée ici est de comparer le Ryzen 5 5600 et le Core i5-12400F sur une gamme de jeux à 1080p et 1440p en utilisant quatre niveaux de GPU. Pour simplifier les choses, nous avons opté pour les GeForce RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 12 Go et RTX 3090 Ti.

Les deux processeurs ont été testés dans leur configuration d’origine à la seule exception de XMP, qui a été chargé, et nous avons activé la barre redimensionnable sur les deux plates-formes. De plus, les mêmes 32 Go de mémoire double rangée DDR4-3200 CL14 ont été utilisés pour les deux plates-formes, et exactement les mêmes cartes graphiques ont été utilisées. Passons maintenant aux résultats…

Repères

En commençant par God of War à 1080p, nous constatons que les deux processeurs permettent le même niveau de performances avec les quatre GPU GeForce. Le jeu a un plafond de cadre de 160 ips et cela a été atteint en utilisant le RTX 3070 et plus, tandis que le RTX 3060 était bon pour environ 100 ips, et c’était avec les paramètres de qualité les plus élevés activés, c’est donc un titre bien optimisé qui a l’air incroyable .

Sauter jusqu’à 1440p voit God of War devenir plus lié au GPU, donc bien que nous ne puissions pas tout à fait atteindre le plafond de 160 ips avec le RTX 3080 12 Go, il n’y a toujours pas de réelle différence de performances entre ces deux processeurs budgétaires car le jeu est maintenant fortement GPU lié.

Ensuite, nous avons Cyberpunk 2077. Le Core i5 bénéficie d’un léger avantage en termes de performances dans ce titre, battant le R5 5600 jusqu’à une marge de 11 % en 1080p, observée lors de l’utilisation des RTX 3090 Ti et RTX 3080 12 Go.

La marge pour la fréquence d’images moyenne a été réduite à seulement 3% avec le 3070, mais le processeur Intel était 12% plus rapide en regardant les bas de 1%. Ensuite, lorsque nous descendons au 3060, le jeu devient fortement limité par le GPU et maintenant les deux processeurs sont limités au même niveau de performances.

L’augmentation de la résolution augmente le goulot d’étranglement du GPU et nous examinons maintenant des performances comparables jusqu’au RTX 3080 avec des performances identiques avec les 3070 et 3060. Le 12400F s’est un peu dégourdi les jambes avec le RTX 3090 Ti, offrant jusqu’à 8 % de performances supérieures car il a poussé jusqu’à 105 ips.

Shadow of the Tomb Raider montre jusqu’à 10% d’avantage de performances pour le 12400F, vu avec le RTX 3080. Curieusement, la marge est réduite à 6% avec le RTX 3090 Ti, mais je me demande si nous rencontrons un Ampère goulot d’étranglement architectural à cette faible résolution. Quoi qu’il en soit, le processeur Intel était plus rapide avec ces GPU haut de gamme, alors que nous avons constaté exactement les mêmes performances avec les RTX 3070 et RTX 3060.

Bien sûr, l’augmentation de la résolution augmente la charge du GPU et donc déplace davantage les performances dans la direction liée au GPU, de sorte que les fréquences d’images sont identiques avec les RTX 3080, 3070 et 3060. Le 12400F était jusqu’à 7 % plus rapide avec le RTX 3090 Ti, vu en regardant les bas de 1%, mais vous ne pouvez vous attendre à aucune différence entre ces deux processeurs à 4K, même avec le 3090 Ti.

Hitman 3 se heurte à un goulot d’étranglement du processeur dur à 1080p avec même le RTX 3070. L’architecture Zen 3 est limitée à environ 154 ips et Alder Lake à 158 ips. Fait intéressant, même avec le RTX 3060, nous constatons qu’Alder Lake est quelques images plus rapide et cela a toujours été constaté dans nos tests Hitman 3.

Le passage à 1440p augmente le goulot d’étranglement du GPU et maintenant nous ne voyons pratiquement aucune différence entre ces deux processeurs, même avec le RTX 3090 Ti.

Le Riftbreaker s’est avéré être un titre horrible pour AMD. Nous constatons ici un goulot d’étranglement CPU assez important avec le Ryzen 5 5600, même avec le RTX 3070, où le 12400F était jusqu’à 27% plus rapide, vu en regardant les 1% de données faibles. Cette marge a augmenté avec les 3080 et 3090 Ti et le processeur Intel était jusqu’à 34 % plus rapide, ce qui représente une énorme marge de performance.

Même à 1440p, le 12400F jouissait d’une avance dominante, bien que cela ne se voit qu’avec les RTX 3080 et 3090 Ti, mais il était toujours jusqu’à 33% plus rapide, ce qui est une marge significative.

Passant à Horizon Zero Dawn, nous constatons lors de l’utilisation des RTX 3060 et 3070 que le jeu est fortement limité par le processeur, offrant les mêmes performances en utilisant le processeur Core i5 ou Ryzen 5. Ensuite, avec les 3080 et 3090 Ti plus rapides, le 5600 est 9 à 10 % plus rapide que la concurrence Core i5, donc un avantage de performances raisonnable pour AMD.

Cette marge est tombée à 5% à 1440p avec le RTX 3090 Ti, alors que nous ne voyons pratiquement aucune différence avec le 3080 et aucune réelle différence avec les 3070 et 3060.

Ensuite, nous avons F1 2021, où le 12400F a fourni de meilleures performances avec les GPU haut de gamme. Par exemple, le RTX 3090 Ti a vu une amélioration de 16% à 1% de bas avec la partie Core i5 et une augmentation de 7% de la fréquence d’images moyenne.

Cette marge a été réduite à 10 % pour les bas de 1 % avec le RTX 3080 et à seulement 4 % pour la fréquence d’images moyenne. Ensuite, nous recherchons des performances fondamentalement identiques avec les RTX 3070 et 3060.

Sauter jusqu’à 1440p a réduit les marges et ce ne sont que les données RTX 3090 Ti où nous voyons une disparité raisonnable dans les performances, la fréquence d’images moyenne était similaire, mais le 12400F était 14% plus rapide en regardant les bas de 1%.

Dans Rainbow Six Extraction, les deux processeurs sont compétitifs, offrant essentiellement la même expérience de jeu. Au moment où nous avons atteint le RTX 3080, le jeu était entièrement lié au processeur, atteignant 300 ips. Comme vous vous en doutez, les données 1440p sont très similaires, bien que cette fois nous soyons entièrement liés au GPU.

Far Cry 6 favorise fortement l’Intel i5-12400F, offrant jusqu’à 13 à 14 % de performances en plus, comme avec les RTX 3080 et 3090 Ti. Lorsque vous utilisez les GPU plus lents, il y a peu ou pas de différence de performances.

L’augmentation de la résolution à 1440p réduit la marge avec les RTX 3080 et 3090 Ti à 7%-8%, et bien sûr, nous n’envisageons aucun changement de performances avec les RTX 3070 et 3060.

Moyenne de 9 matchs

Voici un aperçu des fréquences d’images moyennes, calculées à l’aide de la moyenne géométrique. Nous commencerons par les résultats 1080p où le 12400F était 8% plus rapide en comparant 1% de bas et 5% plus rapide pour la fréquence d’images moyenne. Pas d’énormes marges, mais le processeur Alder Lake était globalement plus rapide. Nous examinons également des marges similaires avec le RTX 3080, donc pour les jeux à fréquence d’images élevée, le 12400F semble être la meilleure option.

Le passage au RTX 3070 a vu les marges réduites, en particulier pour la fréquence d’images moyenne et pour les 1% de baisse, le 12400F était 6% plus rapide. Certainement pas une grande différence, mais pour ceux qui utilisent des paramètres de qualité inférieure dans le but de maximiser les fréquences d’images, peut-être pour les jeux compétitifs, le 12400F sera la voie à suivre.

Avec la RTX 3060 les performances sont identiques. Cela dit, si vous allez jouer avec un RTX 3060 ou un RX 6600 XT à 1080p en utilisant des paramètres de qualité moyenne, la marge s’ouvrira en faveur d’Intel, mais par une très petite marge.

Le passage à 1440p montre qu’il n’y a pas de grande différence entre ces deux processeurs lorsqu’ils descendent en dessous de 140 ips, et à environ 100 ips, il n’y a pas de différence. Le 12400F n’avance pas d’une marge notable jusqu’à ce que vous commenciez à augmenter de plus de 140 ips, et même alors, il n’était que jusqu’à 9% plus rapide avec le RTX 3090 Ti.

Contre

C’est ainsi que le Ryzen 5 5600 et le Core i5-12400F se comparent sur 9 jeux à 1080p et 1440p en utilisant quatre niveaux de GPU GeForce. Comme vous vous en doutez, ils sont pour la plupart à égalité, bien que le processeur Intel soit un peu plus rapide, et il convient de noter que sur les 9 jeux testés, AMD a pris la tête dans Horizon Zero Dawn.

Le 12400F a dominé les jeux qui s’appuient fortement sur le thread principal et cela ne signifie pas seulement des jeux comme Far Cry 6. Le Riftbreaker, par exemple, utilise fortement les processeurs modernes, répartissant la charge sur de nombreux cœurs, mais comme la plupart des jeux, il reste repose fortement sur les performances d’un seul cœur, car le thread principal est le plus durement touché, ce qui peut donner au 12400F un avantage substantiel en termes de performances.

En règle générale, le meilleur résultat pour le Ryzen 5 5600 sera la même performance ou une performance similaire, comme ce qui a été vu dans Rainbow Six Extraction et God of War. Bien entendu, l’ampleur de la différence de performances dépendra du jeu et des paramètres de qualité utilisés. Si vous allez utiliser les paramètres de qualité les plus élevés que votre GPU peut gérer avec un objectif de 60 à 90 ips, il n’y aura aucune différence notable entre ces processeurs, et ce sera probablement le cas dans le futur.

Cependant, si vous êtes plus intéressé par les jeux à taux de rafraîchissement élevé – 144+ fps – alors le 12400F s’avérera souvent être la meilleure option, offrant des performances jusqu’à 33 % plus élevées, comme dans The Riftbreaker dans les cas les plus extrêmes. .

En bref, pour les joueurs occasionnels, peu importe avec lequel de ces processeurs vous allez. Pour les joueurs compétitifs, nous suggérons le Core i5-12400F… mais avant d’aller trop loin dans les recommandations, vérifions les prix.

Comme indiqué précédemment, le Ryzen 5 5600 coûte 200 $, tandis que le Core i5-12400F est légèrement plus abordable à 180 $. L’autre facteur à considérer est le prix de la carte mère.

La meilleure carte B660 à mon avis est la MSI B660M-A Pro, qui coûte actuellement 150 $ pour la version WiFi, 140 $ pour le modèle non WiFi, et la carte AMD B550 équivalente serait la B550-A Pro qui coûte également 150 $. , bien que cette carte ne soit pas livrée avec une option WiFi. Cela signifie que si vous envisagez d’associer l’un de ces processeurs à une carte de spécifications décente, le prix est à peu près le même à environ 150 $.

Si vous voulez la carte mère la moins chère disponible pour les plates-formes correspondantes, sur le front B660, nous achèterions la MSI B660M-A Pro pour 140 $. Pour AMD B550, cependant, vous pouvez descendre aussi bas que le Gigabyte B550M DS3H pour 100 $. Ce n’est certainement pas un grand conseil, mais cela fonctionne. Le MSI B550M Pro-VDH WiFi est également décent à 120 $. Ces petites économies signifient que passer à Intel ou AMD dans ce segment de prix vous coûtera relativement le même prix.

Dans ce scénario, pour ceux qui mettent à niveau leur plate-forme ou construisent un nouveau PC, le Core i5-12400F avec une carte B660 décente semble être la voie à suivre. Le chemin le plus idéal pour le Ryzen 5 5600 serait si vous avez déjà une carte AM4 solide, ce qui signifie que le 5600 serait une mise à niveau du processeur.

L’avantage de la plate-forme Intel LGA 1700 est qu’elle prendra en charge une autre génération de processeur, donc si vous deviez acheter le 12400F maintenant, il est concevable que la mise à niveau vers un Raptor Lake Core i7 à l’avenir serait bénéfique, à condition que vous ayez un B660 décent bord maintenant. Le R5 5600 est limité cette génération aux processeurs Zen 3 que nous avons déjà et au prochain Ryzen 5 5800X3D.

Raccourcis d’achat :