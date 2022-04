En 2014, la Terre a été frappée par un météore extraterrestre : confirmation de l’US Space Command

Le Commandement spatial des États-Unis a confirmé qu’un météore qui a explosé en 2014 a été causé par un objet d’un autre système stellaire.

Crédit : NASA / Howard Edin

Dans le ciel de la fascinante île de Manus, située au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au cœur de l’océan Pacifique, le 8 janvier 2014, un petit astéroïde d’un autre système stellaire s’est écrasé dans l’atmosphère terrestre, créant une spectaculaire boule de feu. C’était le premier impact jamais documenté d’un objet extraterrestre contre notre planète. Mais nous ne l’avons su qu’aujourd’hui. Les données les plus précieuses de cet événement extraordinaire, en fait, ont été couvertes par le secret militaire jusqu’à nos jours, mais grâce à la collaboration du United States Space Command, les scientifiques ont finalement réussi à y accéder, confirmant qu’il s’agissait bien d’un météore interstellaire.

Parmi les premiers scientifiques à spéculer que l’objet pourrait être d’origine extrasolaire, on trouve Amir Siraj et Abraham Loeb du Département d’Astronomie de l’Université de Harvard. Les deux chercheurs ont été particulièrement impressionnés par la découverte de 1I/2017 U1 « Oumuamua », le premier astéroïde interstellaire jamais découvert dans le Système solaire. Sa trajectoire anormale a fait littéralement sauter les astronomes de leur chaise, à tel point que certains étaient convaincus qu’il ne s’agissait pas d’une « pierre de l’espace », mais d’un véritable vaisseau extraterrestre. Parmi ceux qui croient encore à cette hypothèse – malgré les nombreux démentis – il y a le Dr Siraj.

En 2017, le scientifique a été tellement impressionné par le passage d’Oumuamua (qui avait une curieuse forme de cigare) que lui et son collègue ont décidé de fouiller les bases de données astronomiques à la recherche d’indices potentiels sur les météores produits par des objets d’autres systèmes stellaires. Les deux ont trouvé un indice significatif dans la base de données du Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA, qui surveille en permanence le ciel à la recherche de météores, de boules de feu et d’impacts de météorites. En analysant les données du petit astéroïde qui a explosé sur l’île de Manus, ils ont découvert que l’objet était entré dans l’atmosphère terrestre à la vitesse monstrueuse de 210 000 kilomètres à l’heure. Des calculs préliminaires ont déterminé qu’il pourrait s’agir d’un objet interstellaire et en 2019, ils ont téléchargé l’étude « Découverte d’un météore d’origine interstellaire » sur le serveur de prépresse ArXiv. Ils ne pouvaient pas le publier dans une revue scientifique car les données nécessaires à la confirmation définitive, recueillies par les capteurs du CNEOS, étaient couvertes par le secret militaire.

Des parties des données collectées à partir de la base de données CNEOS sont retenues par le Pentagone (le département américain de la Défense) car les capteurs sont également utilisés pour surveiller les explosions atomiques potentielles dans le ciel américain. Ce n’est que récemment que le Commandement spatial américain a autorisé les scientifiques à y accéder et il a été possible de confirmer la trajectoire de l’objet, confirmée comme interstellaire. Le Dr Amij et son collègue espèrent maintenant non seulement pouvoir publier l’étude de 2019 dès que possible dans une revue scientifique mais pas seulement, mais ils s’interrogent également sur la possibilité de pouvoir collecter des fragments du météore extraterrestre sur le fond de l’océan. C’est une entreprise pratiquement impossible, mais compte tenu du caractère exceptionnel de l’événement, ils ne veulent rien négliger.