Microsoft pourrait travailler sur une puce Xbox Series X plus efficace

En bref : bien qu’il s’agisse d’un système performant, la Xbox Series X pourrait être meilleure avec quelques ajustements. Une façon de le faire serait d’améliorer l’efficacité du SoC de la console, ce qu’un rapport récent affirme que Microsoft fait déjà.

Depuis que Microsoft a finalisé la conception de la Xbox Series X, ce qui s’est probablement produit environ un an ou plus avant la sortie effective de la console, la technologie des semi-conducteurs s’est améliorée. Ce qui était nouveau à l’époque n’est plus d’actualité. C’est comme ça que la technologie fonctionne.

Microsoft en est certainement conscient, c’est pourquoi il développe probablement de nouvelles révisions de puces pour les consoles Xbox Series en ce moment même. Parfois, ces révisions n’entraînent que des optimisations de coûts pour l’entreprise, mais il existe des cas où les utilisateurs peuvent en bénéficier directement.

Brad Sams, un journaliste connu pour son travail sur les produits Microsoft, a déclaré que Microsoft travaillait sur ce dernier type. Malheureusement, nous ne verrons probablement aucune amélioration des performances ou nouvelles fonctionnalités. Cependant, le journaliste pense que cette nouvelle révision de la puce améliorera l’efficacité et fonctionnera plus froide.

Pour améliorer l’efficacité de la puce, la première chose qui vient à l’esprit serait de migrer la production de SoC du nœud N7 de TSMC vers N6. Comme TSMC l’avait précédemment indiqué, la migration d’un produit entre ces deux nœuds est relativement facile car ils sont tous deux basés sur le même écosystème IP et de développement.

Par rapport au N7, le nœud N6 offre une augmentation de 18 % de la densité des transistors tout en réduisant la matrice jusqu’à 15 %. En termes généraux, Microsoft pourrait réduire la taille de la matrice et maintenir ses performances et ses besoins en énergie, maintenir la taille et réduire la consommation d’énergie, ou quelque chose entre les deux.

Une nouvelle révision de la puce pourrait également signifier que nous aurons un nouveau design. Considérant que la nouvelle révision de la puce fonctionnerait plus froide, Microsoft pourrait reconcevoir la console pour qu’elle soit plus petite, similaire à ce qu’elle a fait avec les variantes Xbox 360 qui sont venues après l’original et la Xbox One S.

Alors que les consoles de la série sont sur le point de célébrer leur deuxième anniversaire, nous ne nous attendons pas à voir de nouveaux modèles de consoles Xbox Series de si tôt. Cependant, à leur troisième ou quatrième anniversaire, Microsoft devrait avoir plus que suffisamment de raisons de réorganiser sa gamme de consoles.

Crédit d’en-tête : Billy Freeman