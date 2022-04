Space Perspective montre l’intérieur chic du Space Lounge

En un mot : Space Perspective adopte une approche légèrement différente du tourisme spatial par rapport aux concurrents SpaceX et Blue Origin. Au lieu d’envoyer des clients dans un voyage exaltant dans l’espace via la propulsion de fusée traditionnelle, le vaisseau spatial Neptune s’élève lentement à 12 mph grâce à un gros ballon à hydrogène.

Les lancements auront lieu à l’aube afin que les passagers puissent regarder le soleil se lever au fur et à mesure de leur ascension. Plutôt qu’une escapade rapide dans l’espace et retour, les passagers glisseront au bord de l’espace au-dessus de 99% de l’atmosphère terrestre. Ici, vous aurez deux heures pour observer la courbe de notre planète, l’obscurité de l’espace et le mince contour bleu de l’atmosphère.

La configuration par défaut de la capsule comprend neuf sièges moelleux inclinables pour accueillir huit passagers et un pilote. Space Perspective peut réorganiser ou retirer des meubles à la demande des clients pour un événement spécial, comme un dîner pour deux ou même un mariage.

Des matériaux sombres sont utilisés à l’intérieur de la capsule pour réduire l’éblouissement et les reflets des fenêtres panoramiques à 360 degrés. Les toilettes ont également une immense fenêtre pour que vous ne manquiez jamais la vue. Il y a même un bar à boissons et une connectivité Wi-Fi – car bien sûr, vous allez vouloir diffuser l’aventure en direct, non ?

Une chose que vous n’éprouverez pas dans la compétition – et celle-ci est importante – est la sensation d’apesanteur. Le voyage culmine à une altitude d’environ 20 milles, loin de la ligne Kármán – le bord internationalement reconnu de l’espace – à 62 milles d’altitude.

Lorsqu’il sera temps de revenir, la capsule descendra lentement et plongera dans l’océan. Le voyage complet dure environ six heures.

Space Perspective indique que toute personne médicalement apte à voler avec une compagnie aérienne commerciale peut découvrir ce qu’elle a à offrir.

Les premiers vols commerciaux devraient commencer fin 2024, bien que la première année de billets soit déjà épuisée, toute nouvelle réservation sera donc pour 2025 et au-delà. Le prix d’un vol avec Space Perspective commence à 125 000 $ par personne.