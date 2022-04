Ce trait de personnalité augmente le risque de déclin cognitif

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Victoria a déterminé que la personnalité influence le risque de déclin cognitif.

Cela peut sembler absurde, mais avoir un certain type de personnalité peut accentuer ou réduire le risque de développer un déclin cognitif à un âge avancé. Après tout, notre personnalité façonne des comportements et des façons d’aborder la vie qui, à long terme, peuvent nous rendre plus sensibles à certaines conditions, qui à leur tour peuvent également influencer la sphère cognitive. Selon une nouvelle étude, les personnes présentant un risque plus élevé de déclin cognitif incluent celles présentant un trait marqué de névrosisme, caractérisé par une instabilité émotionnelle. Le névrosisme (ou névrosisme) est l’un des soi-disant « Big Five » qui, en psychologie, décrit notre personnalité, avec l’extraversion, la convivialité, la conscience et l’ouverture d’esprit.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Victoria (Canada), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences médicales sociales de Northwestern, a déterminé que les personnes névrosées étaient plus à risque de développer un déclin cognitif. Rush Alzheimer’s Disease Center, l’Institut du vieillissement et de la santé tout au long de la vie et le Centre de prévention de la démence de l’Université d’Édimbourg (Écosse). Les scientifiques, coordonnés par le professeur Tomiko Yoneda, professeur au département de psychologie de l’université canadienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les traits de personnalité d’environ 2 000 personnes et les ont liés à l’émergence de troubles cognitifs.

Les chercheurs ont impliqué 1 954 participants dans l’étude du projet Rush Memory and Aging, ciblant les personnes âgées vivant dans et autour de la région métropolitaine de Chicago. Toutes les personnes impliquées n’avaient pas reçu de diagnostic de démence (telle que la maladie d’Alzheimer) au moment de leur inscription à l’étude et ont accepté de subir des tests cognitifs périodiques. Les participants ont été suivis de 1997 à nos jours. En croisant toutes les données, le professeur Yoneda et ses collègues ont découvert que les personnes ayant un score de conscience plus élevé et un score de névrosisme plus faible étaient moins susceptibles de développer un déclin cognitif (à partir d’un état normal) au cours de l’étude, tandis que celles ayant un score de névrosisme élevé étaient plus susceptibles d’en faire l’expérience.

Comme l’expliquent les auteurs de l’étude dans un communiqué de presse, les personnes névrosées sont les plus instables émotionnellement, anxieuses, déprimées, peu sûres d’elles et sujettes aux sautes d’humeur, qui font face à des difficultés même mineures comme une menace sérieuse. En revanche, les consciencieux sont plus responsables, disciplinés, enthousiastes à l’égard de la vie, extravertis et affirmés. Bref, des gens pleins d’énergie et sociables. D’un point de vue purement statistique, les participants à l’étude qui ont obtenu environ 6 points de plus dans le trait consciencieux (sur une échelle de 0 à 48) avaient un « risque réduit de 22% de passer d’une fonction cognitive normale à une déficience cognitive légère « , a expliqué le professeur Yoneda . D’autre part, sept points de plus dans le trait névrotique (toujours sur une échelle de 0 à 48) augmentaient le risque de déclin cognitif de 12 %. Les chercheurs estiment qu’une personne de 80 ans avec un haut niveau de conscience vit deux ans de plus sans problèmes cognitifs qu’un pair avec un faible niveau de conscience. Les extravertis obtiendraient une année supplémentaire, tandis que les névrosés auraient une année de moins.

« Les traits de personnalité reflètent des schémas de pensée et de comportement relativement durables, qui peuvent affecter de manière cumulative l’engagement dans des comportements et des schémas de pensée sains et malsains tout au long de la vie », a déclaré le professeur Yoneda. « L’accumulation d’expériences au cours d’une vie peut donc contribuer à la susceptibilité à des maladies ou à des troubles particuliers, tels que des troubles cognitifs légers, ou contribuer à des différences individuelles dans la capacité de résister aux changements neurologiques liés à l’âge. » Le scientifique a conclu. Les détails de la recherche « Personality Traits, Cognitive States, and Mortality in Older Adulthood » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of Personality and Social Psychology: Personality Processes and Individual Differences.