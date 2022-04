Faites en sorte que votre téléphone Xiaomi ressemble à un iPhone

UNBREAKcable Pochette Étanche Smartphone [ Lot de 2] Sac étanche IPX8 pour Téléphone iPhone 13, 12 Pro Max, SE 3, 11, 11 Pro, XS Max, XR, 8, 7, Galaxy S22/S21/S20, Huawei P50 Pro, Jusqu'à 7.0 Pouces

[Veuillez Noter] - 1. Il n’est pas recommandé d’utiliser des téléphones munis de larges étuis avec ce sac ! 2. Adapté aux écrans tactiles mais PAS pour les empreintes touch ID. 3. Le téléphone pourrait souffrir dû à la pression de l’eau, passé une certaine profondeur, ce qui peut avoir un impact sur l’opération de l’écran tactile. 4. La présence de buée à l’intérieur du sac est normale. 5. La conception entièrement transparente vous permet de trouver la clé mobile plus facilement. [Toucher Sensible & Fenêtre Transparente Comme du Crystal] - Le matériau à base de TPU premium fonctionne avec tous les boutons HOME, y compris iPhone 8/8 plus, mais ne permettent pas l’identification par empreintes avec touch ID. L’étui transparent ne va pas empêcher le fonctionnement de l’appareil photo. Cependant, le téléphone pourrait souffrir dû à la pression de l’eau. Dans ce cas, veuillez appuyer sur le bouton de volume pour prendre une photo. [Etui de Téléphone Etanche IPX8] - Avec un superbe design étanche jusqu’à environ 98 pieds (30 mètres), ce sac offre une protection contre l’eau / la neige / la poussière pour votre téléphone. Il est idéal pour la plage, la natation, le rafting, le surf, la pêche, la voile, la plongée, la plaisance, le canoë, le kayak, la plongée avec masque et tuba, le ski, les sports d’eau, la randonnée, le camping, le bain, spa, les voyages et toutes autres activités d’intérieur et d’extérieur. [Universalité] - Il peut également servir pour de l’argent, des cartes de crédit, etc… et est aussi compatible avec tous les téléphones grand format sous 7.0’’ y compris Apple iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS Max, XR, XS, X, SE 2020, 8, 8 Plus, 7, 7 plus, Samsung Galaxy S22, S21, S20, S10, Huawei P50 Pro, P40, P30, XiaoMi, HTC, Sony, etc… [Matériaux Premium]1. Le dessus: est fabriqué à base de matériau ABS de qualité alimentaire avec protection antifuite, gardant votre téléphone en sécurité et rendant le sac facile a ouvrir/fermer. 2. Corps Durable : Le matériau à base de TPU de haute qualité, transparent et respectueux de l’environnement, ainsi que la sensitivité tactile de 99%. 3. La lanière est fabriquée à partir de matériau en réglab nylon de haute qualité, pouvant résister à une tension de 20kg permettant un usage normal.