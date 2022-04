Comment fonctionne ce bouclier d’invisibilité conçu par une startup britannique

Une société britannique a mis au point un véritable bouclier d’invisibilité qui peut être acheté par n’importe qui. Voici comment c’est fait et comment ça marche.

Crédit : Invisibility Shield Co.

Une startup britannique appelée Invisibility Shield Co a conçu un véritable bouclier d’invisibilité, capable de cacher efficacement qui se cache derrière. Bien qu’elle ne soit pas aussi réaliste que la célèbre cape de la saga Harry Potter, le résultat est tout de même très intéressant, notamment d’un point de vue scientifique. Autant dire que dans une campagne lancée sur Kickstarter, la célèbre plateforme de crowdfunding (financement collectif), les concepteurs du bouclier s’étaient fixé un objectif de départ d’environ 6 mille euros, mais l’idée eut un tel succès qu’à 38 jours de la fin de l’initiative, ont déjà collecté plus de 192 000 euros et 1 050 sympathisants. Un succès également garanti par l’importante couverture médiatique. Voici comment cet article fonctionne.

Le principe de fonctionnement du bouclier d’invisibilité est le même que celui que l’on trouve dans les soi-disant «cartes d’inclinaison», les tuiles qui transforment l’image affichée en fonction de l’inclinaison, donnant l’illusion de profondeur, de tridimensionnalité et de mouvement. Le phénomène optique est dû au fait que leur surface est parsemée de lentilles lenticulaires, une série de lentilles destinées à modifier l’image vue sous un certain angle. Quant au bouclier d’Invisibility Shield Co, comme l’expliquent les créateurs eux-mêmes, l’objet est basé sur une « série de lentilles de précision », conçues pour éloigner du spectateur la majeure partie de la lumière réfléchie par ceux qui se cachent derrière le bouclier. « La lumière est dirigée latéralement sur la face du bouclier vers la gauche et la droite », explique la société britannique.

En termes simples, la lumière arrivant sur les côtés du bouclier est « étirée » par la disposition particulière des lentilles rendant l’arrière-plan flou, tandis que celle venant de derrière et celle réfléchie du sujet est réfractée en un point focal et envoyée retour sur les côtés. L’ensemble des phénomènes fait disparaître « comme par magie » ceux qui se cachent derrière le bouclier et renforce la lumière d’arrière-plan.

Certains diagrammes comme celui ci-dessus montrent comment la lumière est réfléchie et réfractée par la lentille. Fait intéressant, le réseau de lentilles de protection invisible est capable de maintenir efficacement l’intégrité des lignes horizontales, tout en perdant celle des lignes verticales. On le voit bien sur la photo ci-dessous. C’est pour cette raison que, comme l’explique la société britannique, le bouclier fonctionne mieux sur des fonds uniformes tels que « feuillage, herbe, murs, sable, ciel et asphalte », ainsi que ceux avec des lignes horizontales bien définies.

Les lentilles sont produites par extrusion et gaufrage d’un polymère composé d’un matériau totalement recyclable, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des résines toxiques et d’autres polluants. Le résultat est des feuilles de « lentilles allongées et convexes qui fonctionnent en parallèle ». « Pour que ces feuilles manipulent la lumière de la bonne manière pour créer des boucliers d’invisibilité fonctionnels, les lentilles doivent avoir une forme spécifique et être formées avec une très grande précision », explique Invisibility Shield Co. Avant d’arriver à ce résultat, les chercheurs ont dû tester une multitude de configurations différentes. La recherche de boucliers et de matériaux similaires a commencé il y a de nombreuses années à des fins militaires, par exemple pour dissimuler des véhicules terrestres et aériens ; aujourd’hui n’importe qui peut acheter ce bouclier, un objet d’utilité douteuse mais certainement très fascinant.