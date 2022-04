Voici comment vous reconnaissez les fausses boutiques sur Internet

Malheureusement, l’arnaque a fait le tour ces dernières semaines : de fausses boutiques ont détourné le nom d’Netcost-security.fr pour rapidement bricolé des boutiques en ligne et proposé une Playstation 5, par exemple, à des conditions particulièrement avantageuses. Sauf que les consoles de jeux tant convoitées n’ont jamais atteint les clients. Afin que personne ne soit victime de telles escroqueries, nous souhaitons vous informer dans cet article sur la façon de reconnaître et d’éviter les fausses boutiques.

En un mot : Voici comment vous reconnaissez les faux magasins

Vous pouvez distinguer les fausses boutiques des fournisseurs réputés en fonction de quelques caractéristiques :

Le domaine est-il digne de confiance ? Les fraudeurs sont heureux d’utiliser des variantes – par exemple euronics-deat.xyz au lieu d’euronics.de

Est-ce que Imprint and Co. est complet ? L’empreinte doit montrer plus qu’une simple adresse et une prétendue personne de contact. Dans l’UE, un délégué à la protection des données est obligatoire, et les conditions générales et les instructions d’annulation doivent être disponibles dans les magasins.

Les descriptions des produits sont-elles correctes ? Certains faux magasins manipulent les noms et vendent ensuite une version allégée ou quelque chose de complètement différent au lieu de l’article premium.

Les prix sont-ils normaux pour le marché ou sont-ils très différents ? Si un magasin propose un article par ailleurs très stable bien en dessous des prix de la concurrence, vous devez faire attention.

La boutique propose-t-elle des méthodes de paiement sécurisées avec protection de l’acheteur ? Si ce n’est pas le cas : ne touchez pas ! Les boutiques en ligne doivent proposer des options de paiement que le prestataire de services de paiement (PayPal, Google Pay et Co.) peut utiliser pour vérifier si vous êtes le titulaire du compte. Vous pouvez également reconnaître les faux magasins par le fait qu’ils préfèrent le paiement à l’avance ou ne demandent que le paiement à l’avance.

Vérifier les délais de livraison : Banal, mais révélateur. Les formulations vagues telles que « livraison en 3 jours » ne sont pas autorisées car il n’y a pas d’engagement ferme.

Pour notre lecteur Michael H., l’annonce Facebook d’une supposée boutique Euronics semblait digne de confiance. Avec la PlayStation 5 et la Xbox Series, le site proposait des articles électroniques actuellement difficiles à trouver ou uniquement disponibles avec un prix élevé. Michael a mis l’article souhaité dans le panier et a rempli le formulaire de commande. Des doutes n’ont surgi qu’après que le site ait exigé un paiement à l’avance sur un compte espagnol après avoir effectué l’achat. Il a rompu l’achat ici.

L’une des nombreuses publicités Facebook utilisées par les escrocs pour attirer des clients sans méfiance vers la supposée boutique Euronics.

Michael n’était pas le seul à qui Facebook jouait cette supposée boutique Euronics. Le trompé a signalé plus tard la présence officielle d’Euronics sur le réseau social ou par e-mail. Ils ont demandé où se trouvaient les marchandises commandées et prépayées. Ce n’est qu’alors que ces personnes ont découvert qu’elles étaient victimes d’une arnaque. Mais des questions subsistaient : Euronics n’était-elle pas au courant de la fraude ? Et qu’est-ce que les clients auraient pu faire différemment ?

Confiance abusée

Les fausses boutiques sont presque aussi anciennes qu’Internet lui-même et la pandémie de corona a de plus en plus attiré l’attention du public sur le problème. Pendant le confinement, beaucoup de ceux qui sont restés chez eux ont commandé en ligne. La plupart d’entre eux ont comparé les prix de différents fournisseurs via des portails de comparaison. Mais ils ne comptaient pas uniquement sur cela. Ils ont cliqué sur les avis des clients et se sont assurés que le détaillant avait une certaine réputation.

Quelques logos, quelques petits textes – la boutique en ligne est terminée !

Si « Euronics » est dans l’annonce et que les logos officiels ornent le site, pourquoi en douter ? Après tout, en tant que détaillant, Netcost-security.fr est un élément permanent à la fois local et en ligne. À première vue, l’offre semblait sérieuse.

A première vue. Et uniquement sur ceux-ci.

Comment les escrocs attirent

La fausse boutique Euronics résume en fait tout ce que les escrocs lancent à l’appât et fournit également toutes les informations sur un plateau d’argent pour exposer la fraude.

Les escrocs de fausses boutiques en ligne s’appuient sur deux leurres de base : FoMo et les bas prix.

Le premier appât s’appelle FoMo. L’acronyme signifie « Fear of missing out » – ou en allemand : peur de manquer quelque chose. Par exemple, des articles électroniques qui ne sont disponibles que dans une mesure limitée, des disques en édition spéciale ou des concerts uniques. On pourrait également soutenir ici que de nombreuses campagnes publicitaires déclenchent FoMo en raison de délais et d’un inventaire limité. Mais alors qu’il existe une réelle chance d’obtenir le bien convoité, les fraudeurs ne livrent aucun bien ou seulement des biens défectueux ou erronés.

Les « casques » pour la PlayStation 5 sont exclusifs à la fausse boutique, c’est-à-dire des écouteurs.

La fausse boutique susmentionnée avec des graphismes Euronics a été attirée dans les publicités avec des consoles de jeux PlayStation 5 et Xbox Series immédiatement disponibles. Il faut savoir que ces consoles de jeux sont rarement disponibles en libre échange. Les fans sont donc immédiatement alertés si un détaillant (en ligne) les propose à la vente et se jettent immédiatement dessus. L’essentiel est de mettre la main sur l’un des appareils avant la fin de la livraison !

Particulièrement audacieux : les arnaqueurs fantasment sur certains articles. Quel fan de PlayStation ne voudrait pas d’une « Black Limited Edition » ou d’une PS5 avec « Helmet » ?

Un deuxième leurre sont supposés bas prix. Ensuite, les escrocs vous attirent avec des remises importantes et excessives ou des montants inférieurs au prix public. Les portails asiatiques en particulier sont connus pour cela et proposent des cartes graphiques chères à des centaines d’euros pour le prix de 8 bouteilles consignées. Sérieux? À peine – mais il a été prouvé qu’il y a beaucoup de gens qui ont été trompés et qui commandent encore.

Marchandises « commandées » – et après ?

Si l’appât fonctionne, suffisamment de parties intéressées mordront. Bien sûr, vous ne devriez jamais commander dans un faux magasin – nous l’avons fait pour vous à titre d’essai.

Après avoir mis une Xbox Series S dans le panier sur la fausse boutique, la boutique nous a dirigé vers un formulaire de contact, que nous avons consciencieusement alimenté avec de fausses informations. Ensuite, nous avons confirmé l’expédition DHL à 25,99 euros. Après tout, nous voulons vraiment la Xbox !

La Xbox série S [so geschrieben!] coûte 299 euros, frais de port un peu moins de 26 euros. Bien…

Sur la page suivante, nous étions censés définir le paiement, mais nous n’avons trouvé qu’une option de prépaiement. Nous l’avons également confirmé pour notre test. La confirmation d’achat finale a ensuite fait monter la pression en nous demandant d’envoyer une preuve de paiement en réponse au formulaire ou par e-mail. Les fraudeurs n’enverraient la marchandise qu’après réception du reçu de paiement.

Il y avait encore plus de pression dans le courrier des escrocs. Ils ont promis un « contrôleur gratuit » si nous payions le prix d’achat par virement bancaire. Une autre tentative de faire pression sur les personnes sans méfiance pour qu’elles transfèrent de l’argent.

Souhaitez-vous un peu plus de pression? Les escrocs prétendent qu’il y aurait un contrôleur contre le transfert immédiat.

De la visite à la commande en passant par l’e-mail, il existe un certain nombre de caractéristiques qui rendent effectivement la fraude évidente. Dans la plupart des cas, les escrocs ne prennent même pas la peine de rendre la fausse boutique authentique. Si vous cochez ces caractéristiques, les intentions frauduleuses sont clairement reconnaissables :

Caractéristique 1 – Domaine différent

Le premier regard doit toujours être dans la barre d’adresse du navigateur. Netcost-security.fr est joignable dans la région DACH germanophone sur euronics.de, redzac.at ou euronics.ch. Les escrocs ont acheté d’autres domaines correspondant au modèle euronics-deat.[xyz] suivre.

Caractéristique 2 – Conception interchangeable

Les escrocs ont construit leur faux magasin en utilisant Shopify et un modèle graphique banal. Cela explique également pourquoi après avoir désactivé un faux domaine, le suivant apparaît rapidement. Il suffit de quelques clics aux escrocs pour configurer Shopify. La paresse se reflète dans la conception:

La page d’accueil ne propose que quelques consoles et trois catégories Apple. La véritable boutique Netcost-security.fr, quant à elle, présente les produits phares, les offres et, via la carte sandwich, de nombreuses catégories de produits.

A gauche la présence allemande d’Netcost-security.fr. À droite, la fausse page cliqué à la hâte dans Shopify.

Caractéristique 3 – Informations incorrectes

L’empreinte indique qui est responsable du site Web. Il existe également des formalités Web strictes : informations sur la protection des données, le consentement aux cookies et Co. Si le site Web comprend une boutique, vous trouverez également les conditions générales, une politique de rétractation et des informations sur la garantie du fabricant. Sans tout cela, la boutique ne serait pas installée correctement.

Les fraudeurs n’ont copié que des extraits de l’empreinte et ont mis en place une politique d’annulation guindée.

A gauche, l’empreinte Netcost-security.fr avec des informations détaillées. À droite, l’extrait à moitié cuit – pour de nombreux clients sans méfiance, cela suffit déjà…

Caractéristique 4 – Liens manquants

Acheter en ligne est toujours une question de confiance. Les logos Trust Pilot, Paiement sécurisé et Sofortüberweisung.de sont destinés à inspirer confiance. Ils ne sont rien de plus que de la décoration. Netcost-security.fr présente les certificats de Chip et Idealo sur sa propre page de boutique et fournit des informations détaillées sur la manière dont les détaillants traitent les paiements des clients.

De plus, une batterie d’autres liens peuvent être trouvés dans de vrais magasins – ce qui serait probablement trop difficile à reproduire pour les escrocs.

Fonctionnalité 5 – Faute d’orthographe

Les fautes d’orthographe sont ennuyeuses, mais elles arrivent. Cependant, les fraudeurs ne se soucient pas de l’orthographe correcte – et appâtent à la place avec des formulations particulièrement exagérées dans un allemand parfois idiosyncrasique. La page d’accueil de la fausse boutique nous salue par « Le bonheur en famille avec les jeux vidéo » et précise un peu plus bas : « Le jeu rend les enfants heureux et développe chez eux plusieurs sens ».

En tout cas, nous avons été sensibilisés à d’autres erreurs et aux faux avis clients de l’année. Dont l’éloge en toute sincérité : « Ça a pris deux semaines et demie au contrôleur, mais on était en garde à vue. »

On se demande sérieusement si ce n’est pas vraiment la vérité pour changer.

Fausses critiques en allemand aventureux.

Caractéristique 6 – Modes de paiement restreints, délais de livraison spongieux

Les fraudeurs comptent sur le prépaiement. Pour des raisons simples : Une fois les paiements effectués, ils sont difficilement récupérables de cette façon. Comme « alternative », PayPal pour les amis est encore utilisé de temps en temps. Contrairement aux paiements PayPal classiques, il n’y a pas de protection de l’acheteur pour ce type de transaction. Il y a une autre raison pour laquelle les détaillants en ligne réputés s’appuient sur les plateformes éprouvées.

Ils peuvent utiliser l’authentification obligatoire à deux facteurs pour vérifier si le compte vous appartient. Si ce n’est pas le cas, le paiement est bloqué.

Dans notre exemple, d’autres preuves se trouvaient sur le plateau d’argent. Le compte appartient à la banque espagnole Prepaid Financial Services Limited. Du fait de l’ouverture rapide du compte sans justificatif d’identité, il est prédestiné à servir de refuge aux fraudeurs. Vous pouvez toujours utiliser l’IBAN pour savoir à quel institut aboutit votre argent.

En cas de doute, vous devez également vérifier les délais et les frais de livraison. Un délai de livraison de « 3 jours » ou « 1-2 jours » est vague et non une promesse ! Si les frais de port sont exorbitants, vous devriez demander au détaillant pourquoi il fait une surtaxe.

Si une seule des caractéristiques soulève des doutes, vous devez vous abstenir d’acheter. Il vaut mieux dépenser un peu plus d’argent que de le perdre complètement.