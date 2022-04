Intel suspend ses activités en Russie et appelle au retour à la paix

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel est devenue la dernière entreprise à suspendre ses opérations en Russie après l’invasion de l’Ukraine par le pays. Cette décision intervient après que la société a suspendu les livraisons de ses puces à la Russie et à la Biélorussie dans le cadre des sanctions commerciales en cours mises en œuvre par le gouvernement américain.

C’était en février dernier lorsqu’Intel avait suspendu les expéditions de processeurs industriels vers la Russie et son allié biélorusse, conformément aux sanctions internationales introduites à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Maintenant, la société est allée plus loin et a suspendu toutes ses opérations en Russie.

Intel a déclaré dans un communiqué de presse qu’il avait mis en place des mesures de continuité des activités pour minimiser les perturbations de ses opérations mondiales. Le fabricant de puces a ajouté qu’il condamnait la guerre de la Russie contre l’Ukraine et appelait à un retour rapide à la paix.

« Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par cette guerre, en particulier les Ukrainiens et les pays environnants et tous ceux du monde entier avec leur famille, leurs amis et leurs proches dans la région », a écrit Intel. « Nous nous efforçons de soutenir tous nos employés dans cette situation difficile, y compris nos 1 200 employés en Russie. »

Intel a suspendu toutes ses activités commerciales en Russie. La société continue de se joindre à la communauté mondiale pour condamner la guerre de la Russie contre l’Ukraine et appeler à un retour rapide à la paix. https://t.co/8YYASW36tb – Actualités Intel (@intelnews) 6 avril 2022

IBM a également suspendu les expéditions vers la Russie. Ses serveurs sont des leaders du marché dans le pays, qui malgré les efforts pour promouvoir le matériel local, s’appuie toujours sur des entreprises étrangères pour une grande partie de sa technologie. En plus des effets économiques, la rupture des liens aura probablement un impact sur la capacité de la Russie à mener une cyberguerre contre l’Ukraine et d’autres pays. Le président Biden a récemment averti les entreprises américaines de renforcer leurs cyberdéfense en prévision des inévitables attaques russes.

Intel est la dernière entreprise technologique à suspendre ses activités en Russie. AMD a suspendu ses ventes en février, tandis que Microsoft, Sony, Activision Blizzard, Epic Games, Netflix, Mastercard, Visa, Paypal, EA, Amazon, CD Projekt Red, Ubisoft, Apple, Nintendo et Take-Two ne sont que quelques-uns des noms. qui ont également pris une certaine forme d’action.

Le développeur de World of Tanks, Wargaming, a annoncé hier qu’il se retirait de la Russie et de la Biélorussie à la suite d’un examen stratégique des opérations commerciales dans le monde. Le Russe Victor Kislyi a fondé Wargaming à Minsk, la capitale biélorusse, mais a déménagé son siège à Chypre en 2011.