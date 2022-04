Nouvelles cellules découvertes dans le corps humain : que sont les RASC et à quoi servent-elles ?

En analysant l’activité génique d’échantillons de tissus pulmonaires humains, les scientifiques ont découvert des cellules totalement nouvelles. A quoi servent les RASC.

Crédit : Université de Pennsylvanie

Au plus profond des poumons humains, des cellules jusque-là inconnues ont été découvertes, que les scientifiques ont décidé d’appeler « cellules sécrétoires des voies respiratoires » ou RASC. Il peut sembler incroyable qu’aujourd’hui encore de nouvelles cellules et même de nouveaux organes (comme l’interstitium) soient identifiés dans notre corps, mais l’avancée technologique permet également ces découvertes extraordinaires, qui ont des effets particulièrement significatifs également d’un point de vue clinique. Les cellules RASC présentes dans les poumons, par exemple, sont impliquées dans les dommages causés par le tabagisme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’une de ses conséquences. Connaître en détail le rôle de ces cellules peut également conduire à de nouveaux traitements plus efficaces.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université d’État de Pennsylvanie, qui a collaboré étroitement avec des collègues du département de médecine de l’Université de Californie, du Boston Medical Center de l’Université de l’Iowa et d’autres instituts, a découvert les cellules sécrétoires des voies respiratoires. Des scientifiques, dirigés par le professeur Edward E. Morrisey, professeur à la Perelman School of Medicine de l’Université de Philadelphie, ont identifié les nouvelles cellules tout en analysant l’activité génique des cellules pulmonaires humaines, obtenues à partir d’échantillons de tissus donnés de personnes vivantes. . Normalement, de telles études sont menées sur des échantillons de modèles animaux, tels que des souris, mais les poumons de ces rongeurs diffèrent considérablement des nôtres, en raison de l’absence de certains facteurs clés.

Crédit : Université de Pennsylvanie

En analysant les échantillons, les chercheurs ont identifié les cellules RASC au cœur des branches très fines et délicates de l’arbre bronchique, les bronchioles riches en alvéoles, structures gazeuses qui permettent l’échange entre l’oxygène et le dioxyde de carbone par le sang. Le professeur Morrisey et ses collègues ont déterminé que les nouvelles cellules ont deux fonctions principales : la première est de produire des protéines capables de maintenir fluide la muqueuse des bronchioles, les empêchant ainsi de s’effondrer ; la seconde est de jouer le rôle de cellules progénitrices pour d’autres types cellulaires appelés cellules alvéolaires de type 2 ou AT2, qui jouent un rôle dans la réparation des alvéoles endommagées. Les chercheurs ont observé que les RASC présentent certaines propriétés similaires à celles des cellules souches, capables de se différencier en n’importe quelle cellule adulte du corps.

Les auteurs de la découverte expliquent que dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, les cellules RASC « sont transcriptionnellement altérées » et correspondent à des « états anormaux des cellules alvéolaires de type 2 » dus à l’exposition à la fumée. Parce que la MPOC est capable de bloquer les propriétés régénératrices des cellules nouvellement découvertes, grâce à de nouveaux traitements spécifiques, il peut être possible de prévenir les effets les plus nocifs de la maladie, qui, comme spécifié dans un communiqué de presse de la Pennsylvania State University, tue 3 millions de personnes. chaque année. Les détails de la recherche « Les voies respiratoires distales humaines contiennent une cellule sécrétoire multipotente qui peut régénérer les alvéoles » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.