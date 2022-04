« Je m’amuse comme un hérisson », comme Matty Il Biondo est devenu : « J’ai utilisé YouTube pour lutter contre le harcèlement »

La popularité de Matty Il Biondo est née d’une vidéo virale sur YouTube et d’un slogan : « Je jouis comme un hérisson ». À l’avenir, cependant, le jeune youtubeur aimerait être acteur au théâtre.

« Je jouis comme un hérisson, comme un hérisson né il y a quelques heures ». Si vous n’avez pas été exclu du web ces dernières années, vous aurez déjà entendu cette phrase : Matty Il Biondo l’a prononcée dans une vidéo publiée il y a plusieurs années et immédiatement devenue virale. A l’époque il avait 10 ans et l’explosion de popularité le consacra à la rengaine immortelle du web italien, au point de lui permettre de débuter une carrière de youtubeur qui s’est cependant peu à peu abandonnée au fil du temps. Matty est revenu pour parler de son histoire ces derniers jours lors de l’émission Via delle Storie sur Rai 1.

Tout le monde ne sait peut-être pas que les premières vidéos sont aussi nées d’une période pas si bonne pour le garçon, qui à l’époque était malheureusement victime de harcèlement. « C’était en 2019, j’avais 10 ans. Les vidéos servaient aussi bien à m’amuser qu’à essayer de me faire respecter, car avant j’étais vu comme la personne qu’on pouvait facilement battre » raconte-t-il lors de l’émission. « Quelques mois avant de commencer à faire des vidéos, je suis allé à la villa avec mes amis, à un moment donné, il est tombé sur un garçon plus âgé que moi et m’a poussé dans la piscine d’eau. J’ai éclaté en sanglots, parce que c’était vraiment quelque chose de moche « .

« J’étais enfermé dans la maison à ne rien faire, je me demandais ‘qu’est-ce qui ne va pas avec ce corps, je suis trop gros ?’, je n’avais pas d’avenir certain » poursuit le garçon. « J’ai donc décidé de prendre ce chemin de caméra. J’ai utilisé YouTube et des vidéos pour lutter contre l’intimidation. » Pendant qu’il parle, Matty montre la plaque envoyée par YouTube après avoir atteint 100 000 abonnés. « Pour moi, cela représente une étape importante » commente-t-il. Cependant, le chemin de la vidéo virale à aujourd’hui n’a pas toujours été facile, car comme l’explique le youtubeur « il existe un monde laid composé de personnes qui vous utilisent pendant la popularité et vous jettent ensuite dans l’oubli ». Elle compte aujourd’hui près d’un demi-million de membres.

D’où les interrogations sur l’avenir : « Qu’est-ce que je veux faire, le monstre trash ou le personnage de théâtre public ? » Matty s’est demandé. « J’ai décidé d’arrêter un moment et j’ai réalisé en grandissant que YouTube ne peut jamais être une source d’étude. Cela peut me donner de la renommée, mais il faut étudier et acquérir des compétences correctes et significatives ». A l’avenir Matty ne souhaite pas rester ancré à la dynamique de la vidéo, mais aimerait mettre les pieds dans les salles. « Je veux être acteur quand je serai grand », explique-t-il. « J’ai le talent d’entrer au théâtre et de parler librement, de ne pas avoir d’intrigue, de ne pas lire un scénario ».