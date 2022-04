Razer HQ de style périphérique dispose d’un magasin et d’un barista robotique

En un mot : Razer est l’un des fabricants de produits liés aux PC les plus populaires et les plus identifiables au monde. Non seulement ses couleurs noires et vertes emblématiques et son logo triple serpent apparaissent sur une multitude de claviers, casques, chaises, etc., mais ils font également partie de son siège régional, ce qui le fait ressembler à une version géante d’un périphérique Razer.

Développeur VR Kenji Iguchi (via Kotaku) a mis en évidence le nouveau siège social de Razer en Asie du Sud-Est dans un tweet. Ouvert en octobre de l’année dernière, le bâtiment est situé à One-north, le centre technologique et commercial de Singapour.

« S’élevant comme l’un des monuments architecturaux les plus distinctifs de One-north, le nouveau siège social de Razer présente une façade noire emblématique avec des lignes vert acide striées à travers le bâtiment – un hommage à l’esthétique immédiatement reconnaissable de la marque », écrit Razer.

Le bâtiment est particulièrement impressionnant la nuit, bien qu’il semble que toutes ces lumières vertes ne soient pas compatibles avec Razer Chroma.

Razer a également décoré l’intérieur avec son éclairage vert et son style distinctif. Si jamais vous vous trouvez à Singapour, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil au premier RazerStore du pays et découvrir les nouveaux produits de l’entreprise.

Les visiteurs peuvent également essayer le RazerCafe, où un café leur sera servi par un bras robotique de barista à la pointe de la technologie.

Les travailleurs du QG peuvent profiter de ce qui ressemble à une salle de pause assez impressionnante qui dispose d’une table de billard et de jeux analogiques. Même les bureaux eux-mêmes sont remplis de chaises de jeu Razer que les employés peuvent utiliser. Il ne semble pas y avoir de feux verts dans les espaces de travail réels, ce qui est probablement mieux.

Razer a annoncé en 2021 un engagement de 10 ans à passer au vert (le type environnemental), avec des objectifs de dépenses en carbone, de recyclage et d’utilisation des énergies renouvelables. Elle vise à atteindre 100 % de neutralité carbone d’ici 2030 et 100 % d’utilisation d’énergie renouvelable dans ses opérations mondiales d’ici 2025.