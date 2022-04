Quel est le bouclier antimissile Arrow 3 que l’Allemagne veut acheter pour se défendre contre la Russie

Le système anti-missile Arrow 3 est basé sur un missile anti-balistique qui peut voyager dans l’espace. L’Allemagne a l’intention de l’acheter pour se protéger de la Russie.

Le lancement du missile anti-balistique Arrow 3 à gauche, le véhicule tueur à droite. Crédit : MDA/IMI

L’Allemagne est fortement intéressée par l’achat du bouclier antimissile Arrow 3 développé en collaboration entre les États-Unis et Israël, les deux pays se déclarant déjà favorables à la vente. La nécessité de se protéger avec un tel système – capable de toucher des cibles dans l’espace – est liée à la forte détérioration des tensions internationales suite à la guerre en Ukraine déclenchée par l’attaque contre la Russie. Le Dr Ingo Gerhartz, inspecteur de l’aviation allemande, dans un article paru dans le journal israélien Jerusalem Post, a déclaré qu’à l’heure actuelle, l’Allemagne ne disposait pas de systèmes de défense adéquats contre les missiles balistiques à longue portée, c’est pourquoi le pays examine près d’Arrow 3 et est s’y intéresse. C’est exactement ce qu’est ce bouclier antimissile sophistiqué et comment il fonctionne.

Qu’est-ce que le bouclier antimissile Arrow 3

Comme spécifié sur le portail spécialisé Missile Threat – Center for Strategic and International Studies, Arrow 3 (Freccia 3 en italien) est un intercepteur de défense antimissile, c’est-à-dire un bouclier antimissile conçu pour identifier, intercepter et détruire les missiles lancés contre les territoires sous sa protection. Techniquement, il s’agit d’un missile anti-balistique hypersonique et exoatmosphérique ; cela signifie qu’il peut se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son (MACH 5) pour atteindre ses cibles à très haute altitude. Ses « proies » sont en fait des missiles balistiques capables de voyager dans l’espace, y compris intercontinentaux (ICBM) potentiellement armés de têtes nucléaires. Le système peut même être capable d’abattre des satellites ennemis. Arrow 3 a été développé par les ingénieurs d’Israel Aerospace Industries (IAI) en étroite collaboration avec la firme américaine Boeing, sous la supervision du ministère israélien de la Défense et de l’Agence américaine de défense antimissile (MDA), qui appartient au Pentagone. Il s’intègre au système de défense Arrow Weapon System et prend en charge les missiles Arrow 2, développés pour engager des cibles dans la haute atmosphère. La conception d’Arrow 3 a commencé en 2008 et le missile est officiellement entré en service dans l’armée de l’air israélienne en 2017. Quelques tests réussis ont été effectués entre 2018 et 2019 qui ont prouvé l’efficacité du bouclier.

Comment fonctionne le système antimissile Arrow 3

Comme indiqué, le missile anti-balistique Arrow 3 s’intègre au système de défense Arrow Weapon System, qui est divisé en plusieurs composants : un lanceur, un radar au sol et un « système de gestion de combat » qui régit les missiles lors d’opérations militaires. Le missile comprend un propulseur à combustible solide à deux étages et un soi-disant véhicule de destruction cinétique (KV), qui se sépare au moment approprié pour détruire la cible. Missile Threat précise que le missile a une portée estimée à 2 400 kilomètres. Une fois en vol, le missile peut compter sur un viseur à cardan et des compétences de manœuvre/orientation particulières grâce auxquelles il peut parfaitement s’aligner sur la trajectoire de la cible à frapper et à détruire. C’est précisément pour cette raison que certains experts pensent qu’Arrow 3 peut être utilisé comme arme anti-satellite, considérant également qu’il fonctionne à des altitudes supérieures à 100 kilomètres. Comparé à Arrow 2, le missile est plus petit et plus rapide ; le coût devrait être d’environ 2 à 3 millions de dollars par spécimen.