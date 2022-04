Valve augmente les expéditions de Steam Deck ce trimestre

Récapitulatif : le Steam Deck de Valve a été lancé fin février en grande pompe. Malheureusement pour les acheteurs potentiels, la société a accumulé un important arriéré de réservations en raison en partie des pénuries mondiales de composants et des problèmes de la chaîne d’approvisionnement résultant de la pandémie.

De bonnes nouvelles sont arrivées cette semaine alors que Valve a déclaré avoir récemment envoyé le premier lot d’e-mails de commande aux détenteurs de réservations du deuxième trimestre. Mieux encore, Valve accélère les expéditions de Steam Deck et enverra plus d’e-mails de disponibilité des commandes chaque semaine – jusqu’à deux vagues par semaine à la fois.

Bienvenue au Q2 ! Nous venons d’envoyer la première série d’e-mails de commande aux réservataires du deuxième trimestre (par ordre d’heure de réservation). À partir d’aujourd’hui, nous augmentons les expéditions de Steam Deck et nous enverrons plus d’e-mails de disponibilité des commandes chaque semaine. Parfois même deux fois par semaine ! pic.twitter.com/54TAoCQXfd – Pont à vapeur (@OnDeck) 4 avril 2022

Aucune précision supplémentaire n’a été fournie.

Une vérification rapide de la page du produit Steam Deck indique que la disponibilité prévue de la nouvelle commande a glissé jusqu’en octobre 2022 ou plus tard. Cela signifie que si vous réservez une place en ligne aujourd’hui, vous n’aurez pas la possibilité de passer une commande avant octobre 2022 ou plus tard au plus tôt.

C’est fou de penser à faire du shopping pour les vacances en avril, mais nous y sommes.

Il existe des moyens de mettre la main sur un Steam Deck plus tôt, mais cela vous coûtera cher. En regardant les Steam Decks récemment vendus sur eBay, les unités en main de vendeurs réputés (pas de comptes de spam évidents) aux États-Unis commencent à environ 1 000 $ et augmentent à partir de là en fonction de la configuration matérielle. À titre de comparaison, le Steam Deck d’entrée de gamme avec 64 Go d’eMMC se vend 399 $ directement auprès de Valve.

Avez-vous déjà eu l’occasion d’essayer le Steam Deck ? Si oui, est-il à la hauteur de vos attentes pour une machine de jeu PC portable ?