Les administrateurs informatiques pourront envoyer des messages dans Windows 11

Si vous êtes administrateurs informatiques cette actualité vous intéresse. Vous pouvez désormais envoyer des messages personnalisés aux utilisateurs de Windows 11. Microsoft a annoncé aujourd’hui qu’il autoriserait cette nouvelle option afin d’aider à l’organisation. Les nouveaux messages apparaîtront sur l’écran de verrouillage, sur le bureau ou au-dessus de la barre des tâches.

Messages plus personnalisés pour les environnements professionnels dans Windows 11

« Avec le passage aux lieux de travail hybrides, nous constatons que les organisations doivent mieux se connecter avec les employés d’une manière qui convient aux situations individuelles »explique Heena Macwan, chef de produit pour le groupe central Windows. « Dans une prochaine version, nous permettrons aux responsables informatiques de cibler des utilisateurs spécifiques avec des messages organisationnels pouvant apparaître sur les surfaces Windows telles que l’écran de verrouillage, le bureau ou au-dessus de la barre des tâches. »

Les administrateurs pourront configurer ces messages dans Microsoft Endpoint Manager et personnaliser la façon dont les messages s’affichent, qui les voit et à quelle fréquence ils s’affichent. Le logo de l’entreprise peut apparaître à côté du message et des liens Web vers les URL de l’entreprise peuvent également être inclus. Ces messages peuvent être utiles pour le matériel de formation. Ou comme une rafale rapide pour alerter les employés de quelque chose à l’échelle de l’entreprise.

Microsoft a utilisé des messages similaires comme ceux-ci pour inciter les utilisateurs de Windows à utiliser Edge. Mais il n’avait jamais autorisé l’accès aux développeurs d’applications ou à des tiers pour de tels messages de la barre des tâches. Ces messages sont définitivement une amélioration par rapport à la commande net send de l’ère Windows XP, qui permettait aux administrateurs informatiques d’envoyer un message contextuel aux PC.

Comme pour tout message, ceux-ci peuvent faire l’objet de critiques de la part des utilisateurs finaux ou des chercheurs en sécurité s’ils sont utilisés de manière excessive par les organisations. En plus d’être distrayants, les cybercriminels imitent souvent les boîtes de dialogue Windows. Pour convaincre les utilisateurs de cliquer et de télécharger des logiciels malveillants à partir de pages Web.