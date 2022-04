Risque de cancer du nez pour les utilisateurs de cigarettes électroniques et de narguilé, selon une étude

Les utilisateurs de cigarettes électroniques et de narguilés ont un risque plus élevé de cancer du nez, de la gorge et des sinus, selon une nouvelle étude américaine. Ici parce que.

Selon une nouvelle étude, les utilisateurs de cigarettes électroniques ont un risque plus élevé d’inflammation des voies respiratoires supérieures, de cancer du nez, de la gorge et des sinus. Le même risque a été trouvé chez les fumeurs de narguilé. La raison réside dans le mode d’utilisation de ces appareils, puisque ceux qui « vapotent » ont plus tendance à exhaler des substances par le nez et non par la bouche, comme le font les fumeurs de cigarettes traditionnels. Le transit de ces particules nocives (comme le monoxyde de carbone, la nicotine et d’autres composés toxiques) par le nez avait déjà été associé à des niveaux élevés de composés inflammatoires dans une étude précédente. Pour ces raisons, les auteurs de la recherche soulignent qu’ils ne sous-estiment pas le risque potentiel de maladies même graves.

C’est une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York qui a collaboré pour déterminer que les utilisateurs de cigarettes électroniques et de narguilés sont plus à risque de cancer du nez, des sinus et de la gorge. of Global Public Health et la Luskin School of Public Affairs – Department of Social Welfare de l’Université de Californie à Los Angeles. Les scientifiques, dirigés par le Dr Emma Karey, chercheuse postdoctorale au département de médecine environnementale de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir suivi le comportement de 122 fumeurs de cigarettes traditionnels, 123 utilisateurs d’e-cigarette et 96 utilisateurs de narguilé dans les rues de New York. et dans les bars spécialisés de Manhattan. Les chercheurs ont noté combien les fumeurs et les « vapoteurs » expiraient par le nez et/ou la bouche. De plus, pour ceux qui ont utilisé l’e-cig, ils ont également enregistré le type d’appareil utilisé, qu’il soit de type « stylo » ou « réservoir » (pour comprendre si le modèle pouvait influencer le comportement).

En croisant toutes les données, le Dr Karey et ses collègues ont observé que plus de 70 % des e-cigarettes de type stylo et plus de 50 % des e-cigarettes de type réservoir commençaient à expirer par le nez. Globalement, les vapoteurs pratiquaient l’expiration nasale (exclusive) avec une fréquence significativement plus élevée que les fumeurs de cigarettes traditionnels, soit 19,5 % contre 4,9 %. La raison réside également dans la technique dite du « retrohaling », dans laquelle les vapoteurs expirent par le nez pour mieux savourer les arômes du liquide chargé dans l’appareil.

Mais cette habitude de faire passer des substances par le nez peut augmenter un risque qu’il ne faut pas sous-estimer. Dans un communiqué, les auteurs de l’étude soulignent que les fumeurs de cigarettes traditionnels ont un risque plus élevé de cancer du poumon car ils ont tendance à inhaler profondément, tandis que les fumeurs de cigares, qui ont tendance à inhaler plus superficiellement, ont un risque plus élevé de cancer de la gorge et de la gorge. bouche. Les scientifiques ne veulent pas établir de parallèle direct avec les substances nocives issues de la combustion du tabac, qui sont connues pour être cancérigènes, cependant dans les tissus nasaux des utilisateurs de vapeurs et de narguilé, les scientifiques ont détecté des niveaux de composés inflammatoires dix fois plus élevés que ceux trouvé chez les fumeurs traditionnels. . Par conséquent, le risque de maladies spécifiques ne peut être sous-estimé. « Ce type d’inflammation soutenue est le point où nous commençons à nous inquiéter de la pathologie et de la maladie ; cela suggère qu’il peut y avoir des blessures à ce tissu », a déclaré le Dr Karey. « Étant donné que les dispositifs de vapotage et de narguilé sont utilisés différemment des cigarettes traditionnelles, nous devons considérer les maladies du nez et des poumons pour évaluer leur innocuité avant de juger si l’un est plus risqué qu’un autre », a fait écho le co-auteur de l’étude, Terry Gordon.

Bien que la sécurité à long terme des soi-disant e-cigs soit toujours examinée par les universitaires, plusieurs enquêtes récentes ont révélé qu’elles ne constituaient pas une alternative aussi saine aux « blondes » courantes. Une étude de l’Université du Kansas-Wichita, par exemple, a révélé que les e-cigarettes augmentaient le risque de crise cardiaque de 56 %, tandis qu’une autre de l’Université de Californie a découvert qu’une demi-heure de vapotage suffisait à augmenter le risque de crise cardiaque. attaque par un facteur 4. stress oxydatif cellulaire. Un autre encore de l’Institut Karolinska de Stockholm a découvert que le vapotage augmentait la formation de caillots sanguins et altérait l’élasticité des vaisseaux sanguins. Les détails de la recherche « L’expiration d’aérosols de produits du tabac alternatifs diffère de la fumée de cigarette – et peuvent entraîner des risques alternatifs pour la santé » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Tobacco Use Insights.