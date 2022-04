Une série de livres surprise pulvérise le précédent record de Kickstarter de plus du double

Avis de l’éditeur : Brandon Sanderson, auteur de fantasy et de science-fiction, a largement battu le record de la campagne la plus financée de Kickstarter. Le décompte final de 185 341 contributeurs est de 41 754 153 $, soit plus du double du record précédent. Compte tenu de la durée pendant laquelle Pebble a occupé la première place, le record de Sanderson pourrait rester incontesté pendant un certain temps.

Pebble Time a généré 20 338 986 $ auprès de 78 471 contributeurs lorsque sa campagne s’est terminée en mars 2015. La montre intelligente en papier couleur a régné en maître en tant que campagne Kickstarter la plus financée depuis… c’est-à-dire jusqu’au mois dernier.

Sanderson a lancé une campagne surprise pour quatre romans qu’il a écrits en secret pendant la pandémie. Il a fallu moins de quatre jours pour que sa campagne détrône Pebble Time, laissant plus de trois semaines aux bailleurs de fonds pour étoffer le nouveau record.

Pour célébrer le succès retentissant de la campagne, Sanderson a décidé de redonner à la communauté en soutenant tous les autres projets de sécurité au travail dans la catégorie d’édition de Kickstarter.

Sanderson commencera à distribuer les nouveaux livres aux bailleurs de fonds au début de 2023 sous forme de livre électronique, de livre audio ou physique en fonction du niveau de promesse. Les bailleurs de fonds de niveau supérieur recevront également huit boîtes de cadeaux thématiques au cours de 2023 en guise de bonus supplémentaire pour leur soutien.

Ceux qui ont raté la campagne peuvent toujours acheter des goodies via BackerKit pour une durée très limitée. Sanderson a déclaré qu’il s’attend à ce que les livres soient éventuellement disponibles via les canaux d’édition standard, mais les boîtes à cadeaux ne reviendront pas.

Crédit image Jeffrey D. Allred, The New York Times