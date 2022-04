Le youtubeur NoisyBoy parle de lui, des motos aux customisations de NoisyStyle

Sur YouTube il parle de sa vie à moto et de la modification des deux roues des clients NoisyStyle : il s’agit de Luca Ravezzani, plus connu sous le nom de NoisyBoy.

Des vlogs moto à la modification de motos dans son atelier 2.0 de marque NoisyStyle : le youtubeur NoisyBoy a raconté à Netcost-security.fr le contexte de son travail qui l’a amené à ouvrir un garage à Milan, où il personnalise des motos avec Matteo. Canciani parle du développement sur son YouTube canal. « C’est l’un des meilleurs projets que j’ai jamais réalisés », a-t-il déclaré lors du format Google Questions. « Avec mon partenaire Matteo ».

La naissance en tant que motovlogger

« Je suis né motovlogger, celui qui raconte ses propres histoires sur deux roues » explique Luca, qui au fil du temps a apporté différents contenus sur sa chaîne. « Maintenant un peu moins ». L’aventure YouTube commence vers 2015, lorsque les premières caméras apparaissent sur le casque du youtubeur. Sa passion pour les motos a cependant commencé bien plus tôt, avec sa première moto : une Yamaha WR 125. Aujourd’hui il en possède plusieurs, de la moto de piste MV Agusta F3 800 à la Yamaha Ténéré touring. Rusty Lady arrivera également sous peu, « l’un des projets infinis de la chaîne, après 2 ans nous avons réussi à créer une BMW R65 sur mesure de 1988 ».

Personnalisations avec NoisyStyle

La personnalisation des motos fait désormais partie de l’ADN de Luca, qui a un diplôme en design de produits derrière lui. Une compétence qui, avec son partenaire d’étude et de travail Matteo Canciani, a apporté à NoisyStyle, un projet avec lequel il personnalise les vélos des clients. « Nous rendons le vélo unique, avec des changements qui modifient le facteur esthétique et de performance », explique-t-il. « Le processus est que nous guidons souvent les enfants vers un certain style et des graphismes, mais ils doivent nous donner quelques entrées. Ensuite, nous donnons un résultat qui correspond à leur style. » En 2021, cette approche a conduit à la création d’un Motosalone alternatif à Eicma. « Le salon de l’automobile était un projet incroyable pendant Eicma 2021 » poursuit Luca. « Nous avons pris notre propre espace pour exposer 10 modèles customisés par nos soins, ça s’est très bien passé et il y aura certainement encore un Motosalone cette année ».