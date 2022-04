Un astéroïde aussi gros que la Mole di Torino s’approche de la Terre le 1er avril (et ce n’est pas une blague)

Ce soir, le gros astéroïde 2007 FF1 traversera la Terre à une vitesse de 46 000 kilomètres à l’heure.

A 23h35 ce soir un astéroïde de la taille de la Mole Antonelliana fera un passage rapproché (d’un point de vue astronomique) mais en toute sécurité sur Terre. La « pierre de l’espace », appelée 2007 FF1, est un astéroïde de classe Apollo qui fait partie du soi-disant NEO, acronyme de Near Earth Obect, c’est-à-dire tous ces objets célestes – y compris les comètes – qui ont une orbite qui s’approche plus ou moins dangereusement à celle de notre planète. Heureusement pour ce soir il n’y a pas de risque d’impact, puisque FF1 2007 passera à une distance d’un peu plus de 7,4 millions de kilomètres, soit environ 16 fois la distance moyenne qui nous sépare de la Lune. À l’heure actuelle, il sillonne l’espace à une vitesse stupéfiante de 12,83 kilomètres par seconde, ce qui équivaut à plus de 46 000 kilomètres par heure.

L’astéroïde a été découvert par des astronomes en 2007 grâce au Catalina Sky Survey (CSS), un projet coordonné par l’autorité Lunar and Planetary Laboratory de l’Université d’Arizona visant à rechercher des objets potentiellement dangereux. Le système repose sur trois instruments distincts : un télescope de 1,5 mètre sur le mont Lemmon ; un télescope de 68 cm sur le mont Bigelow ; et un de 0,5 mètre à l’observatoire de Siding Spring. Bien qu’elles soient connues depuis 15 ans, les informations sur FF1 2007 sont encore assez limitées. Son diamètre serait par exemple compris entre 120 et 260 mètres, comme l’indique le site « NEO Earth Close Approaches » du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les dimensions moyennes sont donc légèrement supérieures à celles de la Mole Antonelliana, qui se dresse au cœur de Turin. Les observations de ce soir pourraient aider les scientifiques à mieux définir à la fois le diamètre et d’autres caractéristiques.

Si un tel objet impactait la Terre, il causerait des dommages catastrophiques au niveau local, ayant une taille et une énergie suffisantes pour raser une ville entière et les zones environnantes. En cas d’impact en mer, cependant, cela provoquerait la montée d’un tsunami aux proportions dévastatrices. Heureusement, ce n’est pas un objet capable de déclencher des événements d’extinction de masse tels que l’astéroïde Chixulub, qui a causé la disparition de dinosaures non aviaires et de nombreuses autres espèces animales et végétales il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé (avait une estimation diamètre de 10-14 kilomètres).

De plus, dans un proche avenir, 2007 FF1 ne représentera pas un problème, car selon les calculs des experts, au moins pour les 120 prochaines années, des survols rapprochés ne sont pas attendus. Après un passage un peu plus loin qu’aujourd’hui en 2037, jusqu’en mars 2144 l’astéroïde – qui a une période orbitale de 1,9 an – transitera à pas moins de 17 millions de kilomètres de la Terre. Pour le moment, donc, la pierre de l’espace est complètement sûre, mais dans un avenir lointain, son orbite pourrait changer radicalement. Pour cette raison, les scientifiques garderont toujours un œil dessus avec d’autres objets potentiellement dangereux.