Le spectacle d’Obi-Wan Kenobi retardé, Disney + publiera deux épisodes au lancement

En un mot : il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les amoureux de Star Wars : la série tant attendue de Disney+ Obi-Wan Kenobi a été retardée, mais seulement de deux jours et nous aurons deux épisodes consécutifs lors du lancement. Cela signifie que l’histoire des Jedi débutera le même jour que la saison 4 de Stranger Things commence sur Netflix.

Ewan McGregor, qui reprend son rôle d’Obi-Wan Kenobi, a annoncé que la date de la première de la série passerait du 25 mai au 27 mai. Bien qu’elle soit désormais prévue pour le vendredi, tous les futurs épisodes seront ajoutés le mercredi.

La vidéo d’annonce, tweetée par le compte Twitter officiel de Disney+, comprend des extraits de la bande-annonce officielle de l’émission.

Disney n’a jamais dit pourquoi l’émission avait été repoussée de quelques jours, bien qu’IGN note qu’Obi-Wan Kenobi arrivera lors de la célébration de Star Wars 2022, qui se déroulera du 25 au 29 mai. On s’attend à ce qu’une projection en direct du les premiers épisodes auront lieu lors du fan event.

Obi-Wan Kenobi se déroule 10 ans après Star Wars : La Revanche des Sith et réunit McGregor et Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador pour la première fois en 17 ans. Il arrive sur une vague d’amour renouvelé de la franchise Star Wars, enflammée par les adaptations télévisées de Disney + The Mandalorian, la série animée The Bad Batch et, dans une moindre mesure, The Book of Boba Fett.

Le 27 mai sera un grand jour pour les fans de Star Wars et de l’émission de science-fiction phare de Netflix, Stranger Things. La quatrième saison très attendue arrive le même jour qu’Obi-Wan Kenobi, alors assurez-vous que vos journaux sont clairs.