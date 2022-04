Clouding, la flexibilité dont nous avions besoin sur le web

Il y a quelques semaines, nous vous parlions du plus grand changement chez les Netcost-Security. Oui, on sait qu’il y a encore des choses à peaufiner mais, on y va petit à petit. Les critiques toujours à Javier Gualix notre informaticien de confiance. Le fait est que nous avons non seulement changé la conception Web, mais aussi tout ce qui se cache derrière, WordPress et le serveur. Maintenant, nous avons changé l’hébergement pour la plate-forme cloud de Clouding et nous ne pourrions pas être plus heureux.

Clouding, la flexibilité est la clé

Il faut dire qu’au début c’était difficile de sauter le pas. Ces sauts sont les plus risqués lorsque vous avez déjà une infrastructure mise en place. Cependant, compte tenu des options de configuration infinies que nous permettait le Clouding, nous avons vu comment il s’adaptait à nos besoins. Le clouding nous a permis de choisir les ressources CPU, RAM et NVMe SSD qui nous conviennent, en pouvant les redimensionner à tout moment et en quelques secondes depuis le panneau client.

Les différentes couches qui composent le serveur cloud vps ne le font pas broncher et cela nous a permis de tout structurer parfaitement. De plus, nous avons maintenant des instantanés qui nous permettent d’avoir une image temporaire avant de faire une mise à jour dans WordPress ou l’un des éléments. Ainsi, si quelque chose ne va pas, nous pouvons revenir en arrière et aucune donnée ne sera compromise.

Nous avons également créé des sauvegardes du serveur, ce qui nous permet d’avoir des copies de sauvegarde de toutes les données sur le serveur. Cela ne nous a pas donné une grande tranquillité d’esprit, car nous sommes complètement protégés contre d’éventuelles attaques et nous pouvons créer un serveur vps à partir d’une sauvegarde en quelques secondes seulement. Son prix est en dehors du coût du serveur mais il est très bon marché et nous dédommage de la tranquillité d’esprit et de la confiance qu’il nous procure.

Ce que Javier Gualix met le plus en avant, outre la flexibilité, c’est le paiement à l’usage. C’est un serveur qui s’adapte à nous au lieu que nous ayons à nous adapter au serveur. Si le web grandit, grâce à vous, nous pourrons augmenter le niveau du serveur cloud pour que la réaction soit toujours fluide. De plus, nous n’avons pas à nous rappeler de payer tous les mois, ce que j’ai oublié une fois. En effet, Clouding offre la possibilité de configurer la recharge automatique, pour automatiser les recharges de solde. Et tout cela, sans engagement de permanence ni frais d’inscription ou d’annulation.

De plus, je voudrais également souligner le service imbattable des Cloud Pros, qui nous ont très bien traités lorsque nous en avons eu besoin et avec une réponse rapide et efficace.

Tout n’est pas bon, le pare-feu inclus est peut-être le seul bémol que l’on mettrait. Cela nous oblige à connaître les différents pare-feu et à ce qu’ils se comprennent. C’est un petit casse-tête qui, une fois résolu, ne vous dérangera plus.

Clouding, une totale réussite

Nous avons réalisé que la migration vers le Clouding a été un succès. Au final nous avons un serveur robuste, stable et puissant pour héberger le web et notre email. Le fonctionnement est sans égal et tout ce qui doit être amélioré n’est pas attribuable au serveur mais plutôt à notre informaticien. Sans aucun doute, ce fut un succès d’avoir décidé de faire le saut vers Clouding.

Avoir osé adopter cette solution nous offre une autonomie totale où nous avons plus de contrôle sur le serveur et des performances imbattables. C’était la prochaine étape nécessaire dans l’évolution des Netcost-Security au niveau technique et leur service est actuellement infaillible.

Il est d’une importance vitale d’avoir la garantie d’être toujours en ligne, c’est pourquoi nous n’avons pas voulu parier sur d’autres solutions moins chères. Le risque est là et nous devons à nos lecteurs que nous ne pouvons pas nous permettre des problèmes de serveur.

Nous vous encourageons à essayer le service Clouding, car si vous vous inscrivez sur le site Web, ils offrent un crédit de 5 € à tous les prospects pour essayer la plateforme cloud sans aucun engagement. Ce geste nous a aidés à nous encourager à essayer le plus basique.