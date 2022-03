Que sont les hérissons tchèques, les chevaux frisons modernes utilisés en Ukraine contre les chars russes

L’Ukraine a rempli les rues de hérissons tchèques, des obstacles antichars modernes dérivés des chevaux frisons. Voici comment ils fonctionnent et pourquoi on les appelle ainsi.

Crédit : Twitter

Depuis que la guerre en Ukraine a éclaté, suite à l’invasion de la Russie, les rues de Kiev et d’autres villes se sont remplies de systèmes de défense déjà largement exploités pendant la Seconde Guerre mondiale : les hérissons tchèques. Ce sont des obstacles antichars simples mais très efficaces, qui ont la capacité de ralentir et de bloquer l’avancée des véhicules ennemis. En fait, les chars et autres véhicules qui tentent de monter dessus peuvent se coincer ou être gravement endommagés en raison de leur forme particulière de trépied. Ce sont des versions modernes des Chevaux de Frise, des obstacles composés de bois, de métal, de fil de fer et d’autres éléments entrelacés, destinés à contrer la cavalerie (dans l’Antiquité) et plus récemment, les véhicules. Compte tenu du grand nombre de véhicules terrestres envoyés de Moscou pour attaquer l’Ukraine, il n’est pas étonnant que les hérissons tchèques soient largement utilisés dans les villes, comme le montrent les images suivantes publiées sur Twitter.

Comment les boucles tchèques sont faites et comment elles fonctionnent

Les boucles tchèques sont des obstacles composés de deux poutres métalliques (comme de l’acier) fortement soudées entre elles, auxquelles s’ajoute une troisième pour servir de pivot. Ils peuvent être renforcés par des plaques, des rivets et des boulons. Le résultat est une structure robuste et lourde avec six pieds, dont trois reposent toujours sur le sol. Bien que rudimentaires, ces systèmes de défense sont extrêmement efficaces aussi parce qu’ils reviennent toujours en position, même après avoir été éjectés par une explosion. Pour laisser passer les véhicules, les soldats sont obligés de les retirer manuellement, s’exposant ainsi aux tirs ennemis. Un char coincé ou endommagé par un hérisson tchèque est également une proie facile pour les défenseurs. Ce n’est pas un hasard si des stations sont déployées autour de ces structures pour frapper durement les envahisseurs qui se sont retrouvés bloqués. Pour comprendre leur importance, il suffit de penser qu’en Ukraine l’entreprise spécialisée dans la construction de voies ferrées a reconverti sa production pour fabriquer des oursins tchèques. Dans un communiqué début mars, Ukrzaliznytsia (UZ) a annoncé la production de 831 pièces, dont 517 ont déjà été expédiées.

Pourquoi sont-ils appelés hérissons tchèques

Le nom tchèque vient du fait que le premier pays à les utiliser fut la Tchécoslovaquie, pour se défendre de l’avancée de l’armée nazie. Les premiers exemplaires, construits dans les années 1930, étaient cependant en béton armé, un matériau facilement destructible qui pouvait aussi servir d’abri aux forces ennemies. Il a donc été décidé de les construire en métal (pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont également été fabriqués avec du bois et d’autres matériaux de fortune, comme les voies ferrées). Précisément pendant la Seconde Guerre mondiale, ces appareils ont joué un rôle fondamental, à tel point que la Russie a un monument avec trois gigantesques hérissons tchèques à Moscou. Il a été construit en 1966 le long de l’autoroute M-10 et marque le point où les forces nazies se sont rendues sur le sol soviétique. Le débarquement en Normandie fut également fortement influencé par les oursins tchèques, ce qui rendit difficile le déploiement des véhicules amphibies. Aujourd’hui, ils sont une ressource précieuse dans la protection des villes ukrainiennes.

Le monument en Russie. Crédit : wikipédia