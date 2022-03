Si vous détestez construire sur Fortnite, ce mode est fait pour vous : ça tire juste

Enfin Fortnite propose un mode spécial qui retire des bâtiments, une mécanique certes centrale au jeu de base mais qui aliène de nombreux joueurs.

Les joueurs de Fortnite se divisent en deux catégories : ceux qui aiment la capacité de construire des structures et ceux qui la détestent. Les mécaniques qui ont toujours caractérisé le cœur du Battle Royale d’Epic Games sont difficiles à maîtriser, à tel point que beaucoup, tout en appréciant les éléments qui caractérisent ce qui est désormais un phénomène culturel dans le monde du jeu vidéo, se sont éloignés de ce titre. . Avec la nouvelle saison, cependant, une lueur d’espoir est arrivée pour eux aussi : les bâtiments ont disparu et, bien qu’ils reviendront bientôt aux playlists classiques, il y aura un mode entièrement dédié à l’absence de ce mécanicien.

Cela a été annoncé par les développeurs eux-mêmes, présentant le mode « Zero Build » qui, comme son nom l’indique, ne permettra pas aux joueurs de construire des structures comme dans les jeux traditionnels. En bref, ce qui se passe dans la saison en cours sera toujours disponible dans ce mode, même lorsque les builds reviendront dans le jeu de base. Une nouveauté importante pour toute cette tranche d’utilisateurs s’intéressant plus au composant de tir qu’aux constructions, où il est désormais vraiment difficile de rivaliser avec les joueurs les plus expérimentés.

Le mode Zero Build est disponible en solo, duo, trio et escouades, vous permettant d’y jouer avec autant d’amis que vous le souhaitez. Il s’ajoute aux innombrables modes apparus dans le jeu ces derniers mois et qui ont généré une offre extrêmement large destinée à tous : si vous n’avez pas ouvert le jeu depuis un moment et que la « version de base » ne vous intéresse pas « du Battle Royale, vous devriez essayer d’y retourner pour voir ce qu’il propose maintenant. Pour tous les autres, il ne reste plus qu’à comprendre quand les bâtiments reviendront au mode classique, qui avec cette saison les a complètement supprimés dans le cadre de l’histoire.

