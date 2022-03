Quels sont les avions de guerre électronique transférés en Allemagne depuis les États-Unis

Six avions de guerre électronique E / A-18G Growler ont été transférés de l’US Navy à l’Allemagne. Voici comment ils fonctionnent.

Un Growler E/A – 18G. Crédit : wikipédia

Les États-Unis ont décidé de transférer six avions E/A-18G Growler spécialisés dans la guerre électronique (EW) de la base navale américaine de Whidbey Island vers la base aérienne allemande de Spangdahlem. La décision a été prise de « renforcer la préparation au combat collective et la posture défensive de l’OTAN et d’augmenter les capacités d’intégration aérienne avec nos alliés et partenaires », comme l’a annoncé le porte-parole du Pentagone, John F. Kirby. Le transfert des six appareils est naturellement lié au conflit en Ukraine, dans le but de renforcer les défenses de l’OTAN à proximité du théâtre de guerre. Un élargissement du conflit avec la Russie est d’ailleurs toujours possible. Voici ce qu’est la guerre électronique et comment fonctionne le Growler avancé E / A-18G.

Qu’est-ce que la guerre électronique

Comme l’explique un article de Lockheed Martin, une société américaine spécialisée dans la défense aérienne et l’ingénierie aérospatiale, la guerre électronique représente la capacité d’utiliser les signaux du spectre électromagnétique dans le but de « communiquer, détecter et protéger », ainsi que d’empêcher la ennemi de les utiliser à son avantage. En d’autres termes, la guerre électronique détecte, interprète, gère ou interrompt ces signaux. D’une manière générale, elles sont regroupées en transmissions radar, radio ou infrarouge, qui régissent les communications, les systèmes de pointage et de guidage, etc. La guerre électronique, précise le groupe Thales, fonctionne sur trois principes fondamentaux : par l’attaque électronique (active ou passive) il est possible de détruire, d’empêcher ou de tromper les signaux du spectre électromagnétique ; la protection électronique, quant à elle, sert à protéger les transmissions électroniques en les protégeant des attaques ennemies ; enfin, le support électronique est basé sur la détection de signaux – également avec des systèmes informatiques – pour identifier les menaces potentielles. Dans le contexte moderne, la guerre électronique joue un rôle absolument fondamental, il n’est donc pas surprenant qu’il existe des véhicules aériens et terrestres développés spécifiquement pour interagir avec les signaux électromagnétiques. Couper les communications ou empêcher un radar d’intercepter les avions ou les missiles entrants, après tout, peut faire la différence entre la victoire et la défaite dans un conflit. « La guerre électronique est essentielle pour protéger les opérations amies et empêcher les opérations ennemies dans le spectre électromagnétique dans tout l’environnement opérationnel », précise-t-il dans un document conjoint des forces armées américaines.

Crédit : US Navy / wikipedia

Comment fonctionnent les Growlers E / A-18G

Comme indiqué, les six Growlers E/A-18G transférés des États-Unis vers l’Allemagne sont des avions spécifiquement créés pour la guerre électronique. Construits par Boeing, il s’agit de versions modifiées du célèbre chasseur multirôle F/A-18F Super Hornet, commandé par le Pentagone pour remplacer l’ancien avion spécialisé Grumman EA-6B Prowler. L’idée d’utiliser la base d’un avion existant a permis aux États-Unis d’économiser considérablement sur les coûts, par exemple en remplaçant les dispositifs d’armement (tels que le canon à six canons M61A2 20 mm) par des systèmes de guerre électronique. Comme le rapporte un article du magazine spécialisé Naval Technology, le premier de ces appareils entre officiellement dans les forces de l’US Navy en septembre 2007, alors que le service débute en 2009. L’instrumentation du E/A-18G est constituée de systèmes de perturbation radar ou brouilleur AN / ALQ-99 ; Récepteur AN / ALQ-218 (V) 2; Système de contre-mesures de communication Raytheon AN / ALQ-227 ; Radar multimode tactique APG-79 avec mode de détection passif et suppression active du radar ; un récepteur d’alarme radar numérique ALQ-218 (V) 2 ; et un distributeur de contre-mesures ALE-47. Ce sont tous des appareils développés pour la suprématie dans la guerre électronique.

Armes retrouvées dans les avions

Outre les différents dispositifs de perturbation et de détection des signaux électromagnétiques, l’avion Boeing est équipé de missiles d’autodéfense air-air AIM-120 AMRAAM et de missiles anti-radiations à grande vitesse AGM-88 HARM. L’avion est donc également conçu pour détruire les radars ennemis, ainsi que pour les tromper. Les E/A-18G Growlers ont une vitesse de pointe de près de 2 000 kilomètres par heure (Mach 1,6) et une autonomie d’environ 1 600 kilomètres. Comme les F/A-18F Super Hornets, ils sont dotés d’ailes « pliables » qui permettent de gagner de la place lorsqu’ils sont garés sur un porte-avions.