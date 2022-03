Le développeur de CoD Warzone fait écho au sentiment de la communauté et admet que les tailles d’installation sont "putain de fou"

Bottom line: Dans une interview YT approfondie avec TeeP sur l’avenir de Warzone, Josh Bridge, le responsable des opérations en direct de CoD, a reconnu l’énorme taille d’installation de Warzone et a partagé que le jeu perdait des joueurs à chaque fois qu’une mise à jour majeure de la carte était poussée. Retirer Caldera pour Verdansk, a fait remarquer Bridge, revenait essentiellement à télécharger à nouveau une mise à jour de la taille de Warzone.

Garder le contenu frais est vital pour les titres de service en direct comme Warzone, mais le BR gratuit de CoD a particulièrement souffert de tailles de fichiers massives, à la fois lors de l’installation (175 Go sur PC) et pendant les mises à jour de la saison. Plus si vous avez également installé Modern Warfare.

Bien que plusieurs correctifs aient réduit les Go de la taille globale du jeu, l’état gonflé de Warzone signifie qu’il est toujours difficile pour les développeurs d’équilibrer la rotation de la carte tout en gardant les tailles de mise à jour gérables.

Depuis l’introduction de Caldera, la grande carte de Warzone qui a remplacé Verdansk à la fin de l’année dernière, les joueurs ont (sans surprise) souhaité le retour de cette dernière carte. Faire du vélo entre les deux zones est aussi ce que veulent Josh Bridge, son équipe et tout le monde, mais ce n’est tout simplement pas faisable en raison de limitations techniques.

Bien que la rotation de la carte soit certainement possible dans l’état actuel de Warzone, qui reçoit déjà des mises à jour régulières de la saison, supprimer Caldera et remettre Verdansk entraînerait essentiellement un téléchargement « comme la taille de Warzone », a commenté Josh. Cette décision menace également la base de joueurs de Warzone en déclin, car les joueurs quittent ou désinstallent simplement le jeu lorsqu’ils sont obligés de télécharger une mise à jour majeure, sans parler de la frustration des joueurs de console de dernière génération avec des contraintes de stockage.

Josh a partagé que les développeurs déployaient beaucoup plus d’efforts pour rendre la rotation de la carte possible en la triant sur le plan technique, en veillant à ce que Warzone reste frais et ait une variété d’expériences à offrir.