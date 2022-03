Qu’est-ce que SORM, le système d’activités d’enquête utilisé par les services de renseignement russes

Le FSB, le service de renseignement russe spécialisé dans la sécurité intérieure, l’utilise pour écouter les conversations téléphoniques et intercepter les e-mails, les messages et les communications en ligne.

Suite à la déclaration de Nokia de suspendre les ventes en Russie en raison de la guerre en Ukraine, on parle beaucoup de SORM. Il s’agit de l’Investigation System, un outil gouvernemental de surveillance numérique. De 2008 à 2017, Nokia a fourni des outils et des équipements pour connecter le système à MTS, le plus grand opérateur de réseau mobile de Russie basé à Moscou. Le FSB, le service de renseignement russe spécialisé dans la sécurité intérieure, l’utilise pour écouter les conversations téléphoniques et intercepter les e-mails, les messages et les communications en ligne.

Le SORM a été utilisé dans le passé pour traquer les adversaires du Kremlin. C’est ce qui est arrivé au leader politique Aleksei A. Navalny, connu pour être très critique envers Vladimir Poutine. Pendant ce temps, le SORM est utilisé pour faire taire les voix dissidentes internes contre la guerre en Ukraine, selon l’article du New York Times.

L’origine de cet instrument remonte aux années 90. D’autres pays utilisent également des systèmes similaires, mais généralement la police doit d’abord obtenir une injonction du tribunal pour pouvoir demander les données aux fournisseurs de télécommunications. En Russie, cette étape ne se produit pas, permettant au FSB de pouvoir acquérir les données nécessaires sans aucune supervision. En 2018, le gouvernement russe a renforcé une loi obligeant les entreprises à divulguer les données de communication aux autorités, même sans ordonnance du tribunal. « Les autorités ont également exigé des entreprises qu’elles archivent les conversations téléphoniques, les SMS et la correspondance électronique jusqu’à six mois et l’historique du trafic Internet pendant 30 jours », rapportent Adam Satariano, Paul Mozur et Aaron Krolik du New York Times. « Le SORM fonctionne en parallèle avec un système de censure distinct que la Russie a développé pour bloquer l’accès aux sites Web. »

La question Nokia-SORM a mis en évidence le rôle central des entreprises dans la dynamique politique de chaque pays. Les produits et services des entreprises privées sont vendus à des gouvernements autoritaires : Apple travaille par exemple avec un partenaire étatique pour stocker en Chine des données clients accessibles aux autorités.