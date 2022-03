Jada Pinkett Smith et l’alopécie, quelle est la maladie qui lui a fait perdre ses cheveux

L’actrice, l’épouse de Will Smith, souffre d’une forme d’alopécie qui serait due à une maladie auto-immune qui détruit les bulbes pileux.

Jada Pinkett Smith avec sa fille Willow / Instagram

La perte de cheveux, techniquement appelée alopécie, est souvent une cause de grande inquiétude, mais aussi une source d’anxiété et d’inconfort profond qui peut parfois conduire à des épisodes sensationnels. Comme ce qui s’est passé l’autre soir sur la scène des Oscars à Hollywood, où l’acteur américain Will Smith a frappé au visage le présentateur Chris Rock, coupable de s’être laissé aller à un bâillon sur le crâne rasé de sa femme, Jada Pinkett, qui souffre d’alopécie depuis quelques années. Une histoire, celle de Mme Smith, qui raconte ce que tant de gens ordinaires, jeunes ou plus âgés, subissent chaque jour, dans une succession infinie et épuisante de regards indiscrets, de commentaires et de plaisanteries malheureuses. Mais qu’est-ce que l’alopécie ? Et pourquoi les cheveux tombent-ils ?

Qu’est-ce que l’alopécie ?

L’alopécie est un trouble dermatologique, défini comme la diminution de la qualité des cheveux et des cheveux et leur amincissement progressif ou leur disparition, pouvant survenir pour diverses causes. C’est donc une condition qui peut être déclenchée par différentes pathologies, infections, carences nutritionnelles, traumatismes et thérapies médicamenteuses intensives, telles que les traitements de chimiothérapie. Les changements hormonaux sont également parmi les causes les plus courantes, tout comme le stress et la prédisposition génétique. Selon l’origine du problème, on distingue différents types d’alopécie, qui peuvent être classées comme focales ou diffuses, et distinguées sur la base de la présence ou de l’absence de cicatrices.

La subdivision principale, résumée dans un article récent sur StatPearls, se situe précisément entre l’alopécie cicatricielle et non cicatricielle : dans le premier cas, la chute des cheveux est due à la destruction active du follicule pileux, qui est irrémédiablement endommagé et remplacé par du tissu fibreux, tandis que l’alopécie non cicatricielle dérive de processus qui réduisent ou ralentissent la croissance normale des cheveux, sans endommager irrémédiablement le follicule pileux.

L’alopécie cicatricielle est quant à elle divisée en trois types principaux : la teigne du cuir chevelu, ou teigne du cuir chevelu, due à une infection fongique qui provoque des taches squameuses et chauves sur la tête ; l’alopécie mucineuse qui survient lorsque des matières mucineuses s’accumulent dans les follicules pileux et les glandes sébacées, provoquant une réponse inflammatoire qui entrave la croissance des cheveux ; et l’alopécie néoplasique, due à l’infiltration de cellules cancéreuses qui endommagent les follicules pileux.

D’autre part, l’alopécie non cicatricielle comprend six catégories : la pelade, qui peut toucher une ou plusieurs parties du corps, notamment le cuir chevelu, le visage, le tronc et les extrémités ; l’alopécie androgénétique, caractérisée par une chute des cheveux due à une prédisposition génétique et hormonale (androgène) ; l’effluvium télogène, qui résulte du décalage de la phase de croissance du cycle pilaire (anagène) vers la phase de chute (télogène) ; alopécie traumatique, similaire à l’alopécie de traction, causée par une traction forcée des cheveux; la teigne classique du cuir chevelu, qui provoque une perte de cheveux non cicatricielle ; et l’effluvium anagène, qui comprend la perte de cheveux qui se produit dans la phase anagène du cycle cellulaire, souvent observée chez les patients cancéreux traités avec des agents chimiothérapeutiques.

Pourquoi les cheveux tombent-ils ?

Comme l’expliquent les dermatologues de l’institut dermoclinique Vita Cutis de Milan, la chute des cheveux est un phénomène physiologique et normal. « Généralement, une personne qui n’a pas de problèmes particuliers peut perdre trente à cent cheveux par jour. À certaines périodes de l’année, la chute peut également être accentuée, comme cela se produit par exemple dans les moments de transition entre les saisons chaudes et froides.« .

En effet, comme indiqué, les cheveux suivent un cycle de croissance très spécifique, qui commence par une phase de croissance initiale appelée anagène, une phase de régression catagène et enfin la phase télogène, le moment où les cheveux tombent, laissant place à une nouvelle bulbe pileux. « Une sonnette d’alarme doit retentir lorsque la fuite devient décidément abondante. Dans ces cas, il est nécessaire de se soumettre à une visite chez un spécialiste pour identifier la cause de la chute et le traitement respectif« .

Les causes de l’alopécie chez l’homme et la femme

Comme mentionné, les alopécies comprennent un grand groupe de troubles, qui sont déterminés par des causes multiples et variables. En général, dans le type d’alopécie le plus courant, c’est-à-dire l’alopécie androgénétique non cicatricielle, également appelée calvitie – en Italie, on estime qu’elle affecte jusqu’à 80 % des hommes et 50 % des femmes à différents stades de la vie, avec une plus grande nombre d’épisodes avec l’âge – l’origine de la maladie dépend de deux causes concomitantes : la sensibilité des cheveux aux androgènes (hormones mâles) présentes dans l’organisme et la prédisposition génétique, comme le résument les spécialistes du Groupe San Donato.

En particulier, l’apopécie androgénétique se manifeste différemment chez les hommes et les femmes : chez les premiers, on observe un amincissement progressif de la zone fronto-temporale et du vertex, tandis que chez la femme, souvent après la ménopause, le vertex est principalement touché et la zone frontale . Comme mentionné, la prévalence de cette forme d’alopécie augmente avec l’âge et est plus faible chez les Chinois, les Asiatiques et les personnes de couleur que chez les Blancs.

Progression de la perte de cheveux chez les hommes et les femmes atteints d’alopécie androgénétique / Manuels MSD

Alopécie de Jada Pinkett-Smith

L’alopécie areata, qui est estimée affecter 0,2% des personnes indépendamment du sexe et de la race et semble être la forme avec laquelle Jada Pinkett-Smith lutte également, peut plutôt survenir à tout âge, bien qu’à ce jour on ne sache pas exactement ce qu’est la cause déclenchante. Ce type d’alopécie non cicatricielle peut survenir chez les personnes sans maladie cutanée ou systémique évidente, et on pense qu’elle est due à une maladie auto-immune qui affecte les personnes génétiquement prédisposées à des déclencheurs environnementaux peu clairs.

Il s’agit donc de « une maladie auto-immune des bulbes pileux (réaction anormale du système immunitaire qui reconnaît les bulbes pileux comme étrangers et les affecte), parfois associée à d’autres maladies auto-immunes (thyroïde, gastrite, vitiligo) – explique le Dr Antonio De Bitonto, chef de l’unité de dermatologie de la Policlinico San Marco, dermatologue de la Policlinico San Pietro et de la Smart Clinic « Le Due Torri » à Stezzano (Bergame) -. Il provoque la perte de cheveux en plaques de la taille d’une pièce de monnaie ou plus, et parfois même des poils des cils, des sourcils, de la barbe ou d’autres parties du corps« . L’évolution de la maladie est également particulière. « Dans certains cas, il ne faut qu’une journée pour qu’une ou plusieurs plaques de cheveux se forment, dans d’autres, vous pouvez constater une perte massive en peu de temps.« .

L’apparition de la pelade survient souvent suite à un traumatisme psychique ou à une période de stress particulier. « En effet, il arrive souvent que la tache apparaisse après un décès dans la famille, un accident de voiture ou la perte de travail, autant d’événements qui ont un fort impact émotionnel. – a ajouté le spécialiste -. Dans le cas d’une pelade avec de petites plaques, les cheveux repoussent parfois tout seuls. La plupart des cas nécessitent des traitements spécifiques, sur avis du spécialiste« .

Comment reconnaître l’alopécie et quels en sont les symptômes ?

« Si vous remarquez une augmentation de la perte de cheveux par rapport à la normale (le nombre de cheveux généralement perdus par jour est d’environ 60 à 80)» répond le Dr De Bitonto, qui souligne l’importance de consulter un dermatologue pour diagnostiquer correctement le problème et identifier le traitement le plus approprié.

« Le dermatologue – précise le spécialiste – il examine tout d’abord les antécédents médicaux du patient pour identifier les causes déclenchantes (antécédents familiaux, maladies, prise de médicaments, régimes, événements stressants, etc.) du problème. Il procède ensuite à un examen physique du cuir chevelu. En fonction des informations recueillies, le spécialiste décidera s’il est nécessaire de réaliser des tests complémentaires : bilans sanguins, contrôle hormonal ou thyroïdien…« .

Comment se traite l’alopécie et quels sont les traitements possibles

Étant donné que les facteurs pouvant provoquer une certaine forme d’alopécie sont nombreux, le traitement varie également en fonction de la cause déclenchante. « Comme dit précédemment – prévient le médecin -, il y a de rares cas dans lesquels l’amincissement se résout et les cheveux recommencent à pousser. À d’autres moments, notamment lorsqu’il existe un problème organique à la base de l’alopécie, il peut être nécessaire de prendre un traitement médicamenteux« .

Dans le cas de la pelade, par exemple, le traitement implique l’administration de corticostéroïdes topiques. Un autre médicament recommandé à la fois pour la pelade et l’androgénétique est le minoxidil 5% qui, lorsqu’il est utilisé par voie topique, stimule la croissance des cheveux et des cheveux. De plus, des infiltrations intralésionnelles de stéroïdes sont réalisées dans les formes de pelade résistantes aux traitements topiques.

Dans certains cas plus graves de pelade, on peut également utiliser des médicaments immunosuppresseurs qui, grâce à leur activité, réduisent l’attaque du système immunitaire contre les follicules pileux.

D’autres traitements qui peuvent résoudre le problème, même en cas d’alopécie permanente, sont par exemple la greffe de cheveux ou d’autres interventions chirurgicales. Parmi les solutions les plus innovantes, il y a aussi le traitement à base de plasma riche en plaquettes ou PRP.